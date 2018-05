Veslaři v čele se stříbrným olympionikem Chalupou si dlouhou plavbou připomenou vltavské voraře

Šestičlenný tým sportovců se v pátek vydá po stopách vltavských plavců. Pět z nich pojede na své veslici, která se prý jen tak snadno nepřevrátí. Přesně jako vor. Připomenou si, co zažívali plavci při dlouhých cestách po vodě. Na jednu z lodí usedne také stříbrný olympionik z Barcelony Václav Chalupa. České Budějovice 10:55 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veslování (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Václav Chalupa se svými kolegy vyrazí z blízkosti Lannovy loděnice, kde z mola pustí své lodě na vodu.

„Samozřejmě si musíme trochu osedět zadek a omačkat mozoly na rukách, protože denně musíme ujet zhruba 50 kilometrů. Tím, že to pojedeme volným tempem, ten výkon asi nebude až tak důležitý, ale musíme udržet ty vesla v ruce a usedět to na té lodi, protože na ní strávíme myslím hodně času, možná i deset hodin denně. Jestli víte, jak veslařské sedátko vypadá, tak z toho zadek hrozně bolí,“ říká Chalupa.

Nápad se, jak Václav Chalupa potvrzuje, zrodil v hlavě Radka Šťovíčka, který se voroplavbě věnuje v Českém Krumlově.

„On tvrdí, že první veslaři na Vltavě byli voraři, a protože k ovládání voru ovládali vesla, tak to vlastně byli veslaři. Chtěli jsme vyrazit na veslařských lodích po stopách vltavských plavců - vorařů,“ vysvětluje Chalupa.

Připomínat budou voroplavbu. Každý den se kolem řeky procházejí stovky lidí. Co říkají na to, že si dnešní sportovci na plavce vůbec vzpomenou?

„Já myslím, že je to dobře. Ať se mají lidé na co dívat,“ říká jedna z kolemjdoucích. „Jen ať jedou, má to něco do sebe,“ říká jiná.

A tak si šestice odvážlivců na trase z Českých Budějovic do Prahy počínání svých předků připomene. Václav Chalupa a jeho kolegové vyrazí na dvousetkilometrovou trasu s motivací vzdát hold svým předchůdcům.

„Chceme uctít památku lidí, kteří se na téhle řece nadřeli, a projet tu trasu. Dnes už ta řeka samozřejmě vypadá jinak, ale připomenout místa, kde voraři stavěli. Vyrazíme na veslařských lodích. Pojedeme na takových cvičných mořských lodích, které jsou stabilní a celkem pohodlné, ale zase nejedou moc rychle, takže to možná bude trochu větší dřina. Ale my to pojedeme jako závod, chceme, aby to byla spíš taková poutní plavba, a chceme se kochat krásami okolí řeky. Je to opravdu po stopách vorařů, nechceme se nikam hnát,“ říká Chalupa.

Václav Chalupa má výzvy rád a chtěl by zvládnout i tu, která připomene putování vorařů.