Měl bych na tom být lépe než loni, říká Světlík před třetím pokusem o převeslování Atlantiku

Milan Světlík si dal odvážný cíl: zdolat Atlantik z New Yorku do Anglie jako veslař. A to sám v lodi během několika měsíců. Loni se to českému rodákovi žijícímu dlouhodobě v Americe ani nadvakrát nepovedlo a musel se pokaždé vrátit. Za pár dní proto zahájí třetí pokus. New York 13:51 24. dubna 2021 Milan Světlík na své lodi během vyjížďky v New Yorku | Foto: archiv Milana Světlíka | Zdroj: milanrows.com

„Určitě jsem připravený, obzvlášť moje loď je. Myslím, že teoreticky bych na tom mohl být lépe než minulý rok, protože vím zase o ten pokus víc,“ říká pro Radiožurnál Milan Světlík.

Loni tento nadšený sportovec a dobrodruh zvládl uveslovat zhruba 450 kilometrů, než ho tropická bouře donutila nejdřív na devět dní zakotvit na širém moři a pak i loď obrátit směrem k newyorskému domovu.

Poručit větru, dešti se Milan Světlík od minulého roku nenaučil, a tak počasí přizpůsobil harmonogram cesty.

„Vyplouvám v podstatě o měsíc dříve – koncem dubna. A to hlavně kvůli tomu, abych měl víc času, pokud by bylo nepříznivé počasí. S tím samozřejmě také počítám a myslím, že tam bude. Takže pokud budu čekat a zdržím se, nemusím mít takový strach z toho, že bude na převeslování pozdě.“

Tedy aby stačil na jih Anglie dorazit, než začne být v oceánu zima. Rád by to stihnul do konce září, reálné je to prý i o měsíc dřív. A ještě jednu změnu oproti loňsku projektant pocházející z Náchoda udělal: před cestou tentokrát nedrží žádnou dietu, protože pak stejně během prvních tří týdnů na moři shodil 16 kilogramů.

„Minulý rok jsem držel velice přísnou dietu. Nejedl jsem žádné cukry, tuky, snažil jsem se být co možná nejvíc fit. Letos si s sebou vezu menší nadváhu. Ale rozhodl jsem se, že to řešit nebudu, naopak si dávám všechno. Jako správný Čech třeba i to pivko.“

A tím by si rád Milan Světlík i za pár měsíců připil na oslavu toho, že jako první veslař samotář zdolal Atlantik.