Veslař Ondřej Synek si vyzkoušel závodní tempo na nominacích v Račicích. Poprvé na dvojskifu

Už za sebou mohli mít olympijské hry v Tokiu, místo toho ale veslaři Ondřej Synek a Jakub Podrazil jeli teprve první společné závody na dvojskifu. Pandemie koronaviru jim, podobně jako ostatním, úplně změnila plány. A tak letos sestavená posádka premiérově zkoušela při nominačních testech v Račicích, jak se jí pojede v závodním tempu. Račice 21:16 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veslaři Ondřej Synek (vpravo) a Jakub Podrazil | Zdroj: ČTK/Hájek Ondřej

U cílové věže račického kanálu si prozpěvovali nad klidnou hladinou ptáci, jedni z mála diváků dvoudenních kontrolních reprezentačních testů veslařů, kteří zažívali dvoukilometrovou dřinu. Pro Ondřeje Synka to bylo v závodní podobě, i když prakticky bez soupeřů, a hlavně proti času, po dlouhé době.

Místo olympiády kanál v Račicích. ‚Srovnáváme se sami se sebou,‘ říká o přípravě kajakář Dostál Číst článek

„To je sport, který je prostě přes bolest. Když to nebolí, tak je to špatný, odfláknutý závod. Tím, že jsem dvanáct měsíců prakticky nezávodil, tak vždy posledních 200 metrů bolelo dost,“ přiznává elitní veslař, který třeba pětkrát vyhrál mistrovství světa a získal olympijské medaile na singlskifu, a letos se rozhodl zkusit to po dlouhých letech znovu ve dvojnásobné posádce, kde mu zády sedí Jakub Podrazil.

„Já mám výhodu, že jedu za Ondrou. Ondra je zvyklý to tam sypat každé tempo jedno za druhým, tak pro mě je to lepší. To je jako bych jel za rozjetou lokomotivou,“ říká Podrazil.

Koronavirová pandemie výrazně změnila plány posádky pro tuhle sezónu – boj o olympijské hry se odkládá na další rok. A závody doteď nebyly.

„Vyzkoušeli jsme si spolu, jestli to má smysl, jestli to bude dobré nebo nebude. Asi je to na dobré cestě,“ říká Jakub Podrazil a Ondřej Synek ho doplňuje: „Letos jsme na tom dobře, si myslím, ale potřebovali bychom pořádný závod, jako světový pohár nebo mistrovství Evropy.“

Skepse ohledně závodů

Synek zkusí vybojovat účast v Tokiu i na dvojskifu. ‚Furt se jen tahá za klacky,‘ nebojí se změny Číst článek

Zatím ale není jisté, jestli nějaký mezinárodní veslařský test na elitní úrovni bude. V kalendáři sice stále ještě je říjnové mistrovství Evropy v Poznani, prakticky jako jediná velká akce, o jeho konání se ale stále jedná a termín konečného rozhodnutí byl posunutý na 15. srpna.

„Mám pocit, že to spíš nebude, protože co jsem slyšel, jaká se toho týkají opatření, že se pomalu nesmí potkat ani trenéři se závodníky, oddělené sektory, roušky a podobně. Je to podle mě tak logisticky náročné, že to, myslím si, nebude, a když to bude, tak to bude zvláštní,“ je zatím skeptický Ondřej Synek.