‚Sama bych to v lodi nezvládla.‘ Veslařky Flamínkovou a Novotníkovou čeká debut na mistrovství světa

Když se konal v roce 1993 zatím jediný veslařský světový šampionát v Česku, nebyly ještě Pavlína Flamínková s Radkou Novotníkovou na světě. Teď - o 29 let později - je na dvojce bez kormidelníka čeká na mistrovství světa v Račicích debut na této velké akci právě v domácím prostředí. Závodit se začne v neděli.

„Mně to teda došlo až před dvěma týdny, kdy se mě rodiče začali ptát na lístky. Najednou mi začalo docházet, že tam budou i lidé, kteří mi třeba po závodě napíší, že mě viděli a tak... Hrozně se na to těším a myslím, že to bude zážitek,“ pousměje se Radka Novotníková, když vyhlíží blížící se světový šampionát.

A že bude mít na tribunách blízké, je ráda i Pavlína Flamíková.

„Asi to nějakým způsobem důležité je, protože rodinní příslušníci jsou většinou ti, kteří nás ke sportu od mala vedou a nějakým způsobem nám pomáhají k tomu, jak být lepší,“ říká Flamínková.

A nepomáhají jenom se sportovní kariérou, ale i s tím jak kombinovat běžný život, včetně studijních povinností, s veslováním.

A kdyby přímo v Račicích třeba rodiče nebyli? „Úplně netrvám na tom, aby tam fyzicky byli, ale potěší mě, když uslyším mámu, jak na mě z tribuny řve. Tu totiž uslyším stoprocentně, má hodně pronikavý hlas,“ směje se Flamínková.

Je ráda, že nesedí v lodi sama, že má na dvojce bez kormidelníka parťačku.

„Díky tomu, že jsme dvě, je to pro mě jednodušší. Já jsem trochu stresař a skoro nejsem schopná jít ani sama na snídani. Když mám tu Radku, tak se cítím víc v bezpečí, vím, že jsem tam na to dvě. Když to bolí, bolí nás to obě. A já musím makat, protože vím, že ona nikdy nepovolí. Sama kvůli sobě bych to asi nezvládla, myslím, že na to ještě nemám závodnickou hlavu,“ říká Flamínková.

Psychika je totiž jednou z důležitých součástí nejen veslování, a může rozhodovat o případném úspěchu, kterým nemusí být jen výsledek mezi nejlepšími.

„I když v zimě absolvujete tu přípravu na trenažéru, kde sedíte v místnosti a jen čumíte na malinký displej, kde vidíte čísla, a začnou vám padat, tak psychika začne dělat strašně moc. Když jste v klidu, můžete si zajet osobák, pokud se zbytečně vystresujete, tak to může jít úplně opačným směrem,“ říká Novotníková.

Se svou parťačkou Flamíkovou se budou snažit, aby to na domácím mistrovství světa ve veslování šlo správným směrem. V Račicích se začne závodit v neděli, a potom celý další týden.