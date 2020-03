Skifařka Knapková ukončila kariéru a oznámila radostnou novinu. Olympijská vítězka je těhotná

Nebýt zatmění slunce, možná by mělo Česko o jedno olympijské zlato méně. Proč, to vám prozradí veslařka Miroslava Topinková Knapková. A dozvíte se i to, proč dnes oficiálně ukončila svou úspěšnou kariéru…

Rodiče, kteří byli také reprezentanty ve veslování, ji přitom od tohoto sportu zrazovali. Jak Topinková Knapková prozradila v novém díle Olympijského podcastu Radiožurnálu, dovedla ji v 19 letech do loděnice náhoda.

Osudová Třeboň

„Jeli jsme takhle jednou stopem do Rakouska na zatmění slunce a když jsem se vracela, tak jsme se zastavili v Třeboni a tam jsem potkala jednoho veslaře, dali jsme se do řeči a řekl mi, ať to zkusím. Mě to pak začalo strašně bavit a pak jsem u toho zůstala,“ popsala Knapková své začátky.

Navzdory velké dřině a mnoha myšlenkám, že už do lodi nesedne, zůstala Miroslava Topinková Knapková u veslování dvacet let a kromě OH má zlato i z MS a dokonce pět z evropských šampionátů. Po narození dcery Adély v září 2017 se ještě k závodění vrátila, teď v 39 letech už něco takového vylučuje.

„Už je to náročné i s tím jedním dítětem a myslím, že se dvěma bych to už asi nedala. A vzhledem k mému věku už asi na čase skončit.“

Co plánuje po mateřské?

„Asi pak budu muset někam do práce. Bavilo by mě ale zůstat u sportu, mám ráda ty lidi okolo,“ přemýšlí o své budoucnosti nejúspěšnější česká veslařka.

Mnohem víc se toho od olympijské vítězky a teď už bývalé veslařky Miroslavy Topinkové Knapkové dozvíte v novém díle Olympijského podcastu, který najdete na webu Radiožurnálu nebo v mobilní aplikaci mujRozhlas.