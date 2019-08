‚Přijeli jsme ve velké formě.‘ Po roce plném zdravotních problémů startuje Vraštil na veslařském MS

Veslař Miroslav Vraštil zažil zatím hodně zvláštní rok. Místo přípravy na mistrovství světa, které je také olympijskou kvalifikací, často jen řešil zdraví. V rakouském Ottensheimu ale nakonec ve dvojskifu lehkých vah nechybí. Posádka už vyhrála jednu jízdu, míří ale za větším cílem. Ottensheim/Rakousko 18:31 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek (vlevo) a Miroslav Vraštil | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Je to dobrý začátek, první krok. Po mých zdravotních trablech, které jsem měl letos vesměs celý rok, jsme sem přijeli ve velké formě,“ může spokojeně říkat před středečním čtvrtfinále Miroslav Vraštil, který jezdí v lodi s Jiřím Šimánkem, a má za sebou, jak zmiňoval, těžký rok.

Zdravotní problémy měl s chrupavkou na žebrech, trápila ho záda, několikrát byl nemocný a musel brát antibiotika. Všechny tyhle potíže ale překonal, a bojuje nejen o medaili z Ottensheimu, ale také o účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu.

„Všichni tady jsou trošku nervóznější, než obvykle, takže bylo důležité udržet nervy na uzdě a jet s chladnou hlavou. A nenechat se strhnout davem, když začnou všichni trošku bláznit,“ naráží na Radiožurnálu Miroslav Vraštil na napjatější atmosféru veslařského mistrovství světa, na kterém mohl, právě kvůli zdravotním problémům za určitých okolností třeba i chybět, mohl vypadnout z posádky, která jede o Tokio.

Sám přiznal, že v tomhle je sport neúprosný a v reprezentaci se na nikoho nemůže čekat, jestli bude v pořádku nebo ne. Sportovně ale Miroslavu Vraštilovi vynucené přestávky od veslování neublížily. A úvodní rozjížďku s Jiřím Šimánkem zvládli výborně.

„Od toho se odvíjí nasazování do dalších jízd. A jak říká náš trenér ‚když se člověk zakope do díry hned na začátku, tak je pak těžké z ní vylézat, protože ho v ní ostatní zadupou,‘.

To se ale dvojskifu lehkých vah nestalo. A rozhodně to nechce Miroslav Vraštil zažít ani ve zbytku šampionátu, který bude pro sedm posádek cestou na olympijské hry do Tokia. Jistotu mají všichni z finále A plus vítěz takzvaného malého finále.