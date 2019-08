Skifařka Topinková: Když soupeřky viděly, že se vracím po mateřské, moc se mnou nepočítaly

Moc úspěšnějších reprezentantů než je Mirka Topinková české veslování ve své historii nemělo. Elitní závodnice se letos po pauze znovu vrátila na skif a na mistrovství světa v rakouském Ottensheimu se snaží o další dobrý výsledek. V semifinále si může zajistit i postup na olympijské hry do Tokia. Ottensheim 14:15 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po úvodním květnovém závodu Světového poháru vybojovala Mirka Topinková třetí místo i na mistrovství Evropy. | Zdroj: ASC Dukla

„Když to vyjde, tak budu ráda, když to nevyjde, tak budu v béčku bojovat o další tři postupová místa,“ nestresuje se Mirka Topinková nějak přehnaně tím, že by nebyla ve velkém finále, které bez ohledu na výsledek zaručuje účastnické místo pro olympijské hry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skifařka Topinková bere boj o postup na olympiádu do Tokia jako hru. Více si poslechněte v reportáži Mirko Vasiće

Měla by prostě před sebou jen větší výzvu v malém finále. To ale neznamená, že necítí sportovní nervozitu. „Za prvé jsme tady strašně dlouho a ono to vůbec neutíká, když čekáte, až přijde ten závod a nervy pracují. Říkala jsem, že je to taková hra o možnost vyjet olympiádu. Je to trochu jinačí mistrovství světa,“ řekla Radiožurnálu Topinková, elitní veslařka, která už vyhrála světový šampionát i olympijské hry.

Dvojka bez kormidelníka Podrazil s Helešicem na MS vypadla. Synek i Topinková jsou v semifinále Číst článek

Jednotlivé jízdy bere jako mezistupně a snaží se úspěšně dokončit svoji misi v téhle hře. A to znovu na skifu, na kterém letos závodí na nejvyšší úrovni poprvé od narození dcery v roce 2017 a po loňském experimentu se startem ve větší posádce.

Postupem do semifinále mistrovství světa Mirka Topinková ukázala ostatním skifařkám, že i přes pauzu stále patří do špičky. „Samozřejmě, ony mě znají a myslím si, že na Evropě, když viděly, že se vracím po mateřské, se mnou moc nepočítaly. Když jsem tam zajela dobrý výsledek a vyhrála jsem medaili, tak byly překvapené. Jsou víc ostražitější, že se mnou musí počítat,“ dodala Topinková.

Teď se bude úspěšná česká veslařka snažit v Ottensheimu proklouznout i do finále. „Bude to hodně těžké, protože mi přijde, že se oproti minulým rokům ta špička daleko víc vyrovnala. Předtím bylo třeba čtyři, pět holek, pak nějaký kus a zbytek. Teď mi přijde, že je tam deset, dvanáct holek, které by mohly bojovat o medaili,“ dodává Topinková.