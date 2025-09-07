Ženská osmiveslice získala na veslařském mistrovství Evropy do 23 let v Račicích zlato. Muži dojeli druzí

České osmiveslice získaly na domácím mistrovství Evropy veslařů do 23 let v Račicích zlatou a stříbrnou medaili. Ženy se ve finále, které jelo pouze pět přihlášených lodí, postaraly vítězstvím o historický úspěch v této kategorii. Muži nestačili jen na posádku Rumunska.

Osmlveslice (ilustrační foto) | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

V sobotní testovací jízdě ženská osma skončila druhá o téměř devět sekund za Rumunkami. V bojích o medaile byly české reprezentantky bezmála o tři sekundy rychlejší.

Simona Pavlíková, Klára Hurníková, Eliška Švejdová, Hana Volfová, Sofie Kubátová, Alena Daňková, Eliška Hančová, Veronika Burešová a kormidelnice Barbora Zelenková získaly šesté české zlato na mistrovství Evropy této věkové kategorie, ale první na osmě.

Čeští reprezentanti Matěj Muška, Matěj Smejkal, Martin Slavík, Maxim Kalina, Martin Čihák, Alex Novák, Lukáš Kolínek, František Novotný s kormidelnicí Zuzanou Vabrouškovou ve finále v závěru odrazili nápor Italů, kteří skončili třetí s odstupem jedné sekundy na druhé místo. Na vítězné Rumuny ztratili tři a půl sekundy.

Ve finále A se dnes představí ještě skifař Antonín Střelba a smíšená osma.

