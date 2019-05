Veslaři se chystají na mistrovství Evropy. ‚Bude to konfrontace hned na začátku sezony,‘ říká Synek

„Budu se snažit zajet, co nejlépe to půjde. Samozřejmě pořád směřujeme ještě dál k mistrovství světa, takže to bereme, že to je teprve začátek sezony,“ přesně vystihla skifařka a olympijská vítězka Mirka Topinková, s jakým cílem odjíždí v podstatě celá česká veslařská špička na evropský šampionát.

Sama Topinková chce v Luzernu pochopitelně bojovat o co nejvyšší příčky, zároveň se chce ale dobře připravit na světový šampionát a olympijskou kvalifikaci do Lince. Podobně vnímá mistrovství Evropy i skifař Ondřej Synek.

„Beru to na sto procent. Bude to konfrontace hned na začátku sezony. Karty už se pomalu rozdají a uvidíme. Určitě bych chtěl postoupit do finále, od toho se to všechno odvíjí. Potom bych chtěl ve finále vyhrát, ale bude to hodně těžké. Bude tam loňský mistr světa, Němec, který byl čtvrtý, Litevec, který byl třetí. Takže víceméně všichni nejlepší,“ říkal Synek.

Se zvláštním přáním navíc do Luzernu odjíždí dvojka bez kormidelníka ve složení Lukáš Helešic a Jakub Podrazil. Vítězové celkového hodnocení Světového poháru 2018 by rádi prolomili smůlu čtvrtých míst z evropských šampionátů. Duo Helešic-Podrazil skončilo těsně pod stupni vítězů celkem třikrát za sebou v letech 2015 až 2017.

„Trošku na to myslíme. Když jsme začínali před třemi lety, tak konkurence nebyla taková, protože bylo po olympiádě. Ale teď je konkurence větší a větší. Sice by bylo takové vtipné, kdybychom byli čtvrtí, ale my budeme rádi, když se dostaneme do finále, a kdybychom byli čtvrtí, tak je to úspěch. Ale vevnitř nás to hlodá - věčné brambory. Abychom nebyli jako hokejisti,“ doufá Jakub Podrazil.

On a další čeští veslaři se na evropském šampionátu v Luzernu představí od pátku do neděle.