Lehký vítr, teploty okolo 25 stupňů. Veslaři si podmínky na mistrovství Evropy v Lucernu pochvalují

Na mistrovství Evropy do švýcarského Lucernu se prakticky všichni čeští veslaři náramně těšili. Zdejší trať na přírodním jezeře Rotsee je totiž považována za jednu z nejlepších na světě. Už tak dobré výchozí podmínky navíc podpořilo i téměř letní počasí, které veslaře při závodech provází. Lucern (Švýcarsko) 7:16 1. června 2019

„Je to tady krásné, mám to tady rád. Tohle je příjemné, tohle je to správné, co má být pro veslování,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Helešic, který je s aktuálními podmínkami v Lucernu naprosto spokojený.

Jeho kolega z dvojky bez kormidelníka Jakub Podrazil přitom dodává, že současné teploty okolo 25 stupňů zdaleka nejsou těmi nejvyššími, jaké na zdejší trati zažil.

„Pořád je o deset stupňů méně. Vzpomínám, že tady dokáže být i 35 a člověk se vaří ve vlastní šťávě, protože se to tady opravdu nedá. Tohle je ideální – 25 stupňů, lehký vítr. Jsme spokojení,“ dodal Podrazil.

Aktuální lucernské klima tak vyhovuje i skifařce Mirce Topinkové: „Jsem spokojená. Většinou to počasí tady celkem vychází. Je pravda, že vždycky ty svěťáky (světové poháry – pozn. red.) bývaly až někdy v červenci. Ale zatím to probíhá úplně v pohodě, je hezky, občas fouká, ale nic dramatického.“

Právě k občasnému větru měl po pátečních rozjížďkách snad jedinou výtku skifař Ondřej Synek. „Hrozně se mění vítr, takže se ani časy moc porovnávat nedají. Přišlo mi, že občas fouklo i malinko proti, ale jinak v tom samotném závodě je to prakticky jedno,“ popsal Synek.

Tak snad měnící se vítr nebude Ondřeji Synkovi vadit ani při sobotním čtvrtfinále, které ho čeká krátce před 10. hodinou.