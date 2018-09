Musíme najít cestu, aby nám to šlo i na podzim, uvědomují si veslaři Helešic s Podrazilem

České veslování má na mistrovství světa v Plovdivu jen jednu finálovou účast v olympijské disciplíně. Elitní skifař Ondřej Synek pojede o medaile v neděli. Dvě lodě zatím vyhrály malé finále a skončily celkově na sedmém místě. To by za rok stačilo dvojce bez kormidelníka i lehkému dvojskifu na účastnické místo pro olympiádu 2020. Lepší výsledky ale možná záleží i na psychické síle veslařů. Plovdiv/Bulharsko 13:26 15. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Podrazil a Lukáš Helešic na mistrovství světa v bulharském Plovdivu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Lukáš Helešic z dvojky bez kormidelníka už vyhlíží příští sezonu. „Na jaře nám to šlo. Musíme najít cestu, aby nám to šlo i na podzim v září, kdy bude kvalifikace na olympiádu,“ říká s odkazem na světový šampionát 2019.

Jakub Podrazil s Lukášem Helešicem zvítězili ve finále B, celkově obsadili na mistrovství světa sedmé místo Číst článek

Z toho se bude postupovat na olympijské hry 2020. Jistotu dává účast ve velkém finále. Dostat se mezi nejlepší šestku se ale zatím na mistrovství světa nadějné posádce nedaří

„Semifinále je nejtěžší závod. Tři lodě jdou do finále A, všichni tam chtějí. To je psychicky náročné. Když už jste v áčku, asi už je to o něčem jiném. Zatím to nevím, snad vám to příští rok řeknu,“ doufá Helešic.

Je jasné i ze slov Lukáše Helešice, že pokud má člověk výkonnost a je zdravý, hraje významnou roli psychika, umění srovnat se s důležitostí závodu

„Když tam jsou ti, co umějí jet o medaile, tak se přeci jenom jede trochu sklíčeněji. Je tam větší tlak, člověk maká víc, než by loď snesla, a jede pomaleji,“ popisuje Miroslav Vraštil.

Letos jezdí dvojskif lehkých vah, tedy olympijskou disciplínu, a také se na velkých akcích nedostává do velkého finále.

Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek ve finále B dvojskifu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Už to dělám docela dlouho, s každým závodem se něco nového naučím. Škoda, že hlava si to úplně nepamatuje a trvá jí to, než si to zase tréninkem obnoví. Myslím ale, že jsme udělali velký pokrok,“ věří Vraštil.

Velký pokrok určitě udělala dvojka bez kormidelníka Podrazil, Helešic, která v této sezóně sbírala medailová ocenění ve Světových pohárech, a jeden závod série i vyhrála. Nároky na výsledky a očekávání se tak zvýšily.

„Člověk se s tím musí vypořádat sám. V lodi se uklidnit, soustředit se na veslování a neposlouchat ostatní okolo. I stát před novináři je pro nás něco nového,“ přiznává Helešic.

Lukáš Helešic ale věří, že se v posádce postupně se vším vyrovnají. A pak by mohla přijít nejenom pouze vytoužená účast ve finále na velké akci.