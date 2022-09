Veslaři Viktora a Kopáč útočili v neolympijské disciplíně na světové prvenství, nakonec slaví bronz

Dvojka bez kormidelníka lehkých vah Milan Viktora, Jiří Kopáč vybojovala na mistrovství světa ve veslování v Račicích bronzové medaile. Neolympijskou kategorii ovládli Italové Alessandro Durante a Giovanni Ficarra, stříbro získali po technickém zaváhání české posádky ve finiši Bence Szabó a Kalman Furko z Maďarska. Aktualizujeme Račice 15:21 23. 9. 2022 (Aktualizováno: 15:46 23. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojka bez kormidelníka lehkých vah Milan Viktora (vpravo), Jiří Kopáč vybojovala bronzové medaile. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Viktora s Kopáčem, kteří se už veslování nevěnují profesionálně, postoupili do finále automaticky, protože se do disciplíny na MS přihlásilo jen šest posádek.

Po pomalejším úvodu se krátce po polovině trati Češi posunuli na třetí místo, poté jeli druzí a vypadalo to, že budu útočit na zlato. Ve finiši ale chytili takzvaného kraba, jejich loď se po chybném pohybu vesla zpomalila a předjeli je maďarští reprezentanti.

„Jak se teď cítíme? Jako v sedmém nebi. Tak se to říká, když se člověku splní sen a tohle byl pro mě hodně velký sen,“ radoval se čtyřicetiletý Kopáč v cíli už s medailí na krku.

„Je bronzová, ale pro nás je v podstatě zlatá. Je to třešinka na dortu a děkuji rodině i Milanovi, bez kterého bych tady nebyl. Stejně jako bez trenéra Tomáše Kacovského,“ řekl Kopáč.

Sekretář a hasič

Kopáč pracuje jako sekretář na Dukle a vedle toho řídí program Talent ID veslařského svazu zaměřený na podporu mládeže.

„Jsem hrozně rád, že jsem v sobě našel motivaci se vrátit a našel jsem parťáka, se kterým jsem mohl tuhle akci realizovat. Nečekal jsem, že do toho se mnou půjde, ale od prvního tréninku jsme si to užívali a užívali jsme si to 1990 metrů. To, že nevyšlo posledních deset na stříbro, k tomu jsem řekl Milanovi své a tím to pro mě skončilo,“ doplnil Kopáč. Takzvaného kraba totiž „chytil“ ve finiši Viktora.

Jednatřicetiletý Viktora stejně jako Kopáč přestal vrcholově veslovat před lety, momentálně je profesionálním hasičem v Pardubicích.

„Trénink byl složitější, hlavně z mé strany. Jeden den sloužím čtyřiadvacet hodin a poté mám dva dny volno. Do toho rodina, dvě malé děti. Dojíždět do Prahy bylo náročnější, ale zvládli jsme to. Poslední tři týdny jsem to zintenzivnil, ale nakonec to klaplo,“ uvedl Viktora.