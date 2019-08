Po závodě do nafukovacího bazénku. Skifař Synek se zbavuje únavy ve studené vodě

„Bázenek je super, nastavili jsme si třináct stupňů. Předtím jsme měli jedenáct, to už bylo moc, ale jinak je to ve vedrech ideální regenerace po závodě,“ vysvětlil Ondřej Synek pro Radiožurnál, zatímco seděl ve svém přiléhavém úboru na veslování ponořený po hrudník ve vodě v nafukovacím bazénku.

A vypadal spokojeně, až člověk věřil, že elitnímu skifaři není nějak výrazně zima. „Není, už jsem na to zvyklý. Člověk v tom nemůže být samozřejmě půl hodiny, to by zatuhl, ale těch deset minut úplně v pohodě,“ řekl.

Regenerační studenou lázeň Synek i jeho reprezentační parťáci používají už pár let. Bazének si s sebou vozí na velké akce.

„První to měli Australané, Novozélanďané a ty velké státy. Dneska už je bazénků na závodech k vidění hodně, ve velkých vedrech je to příjemné,“ potvrdila česká medailová naděje.

Zvlášť když má Synek za sebou soutěžní jízdu na mistrovství světa. Ale neuvolnil se jen v bazénku, po posledním dvoukilometrovém závodě ještě nějakou tu chvíli kroužil po vodě.

„Vyvesloval jsem se na vodě, ujel jsem asi čtyři kilometry. Ráno si ještě během volného dnu vyjedu a bude to dobré,“ řekl s klidem český skifař, kterého ve středu čeká na mistrovství světa čtvrtfinálová jízda.