Vraštil se Šimánkem nepojedou na mistrovství světa o medaile. Ve finále B se poperou alespoň o Tokio

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek obsadil v semifinále mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu páté místo a o postup na olympijské hry v Tokiu bude v sobotu bojovat ve finále B. Na vrcholnou akci příštího roku si z jejich jízdy zajistí postup jen vítězové. Ottensheim/Rakousko 17:02 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek (vlevo) a Miroslav Vraštil | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Vraštil se Šimánkem byli ve čtvrtfinále druzí a věřili, že mají šanci postoupit do finále a zajistit si tak letenky do Tokia. V semifinále se ale od začátku drželi mimo postupové pozice a od třetího místa je nakonec dělilo 1,5 sekundy.

‚Přijeli jsme ve velké formě.‘ Po roce plném zdravotních problémů startuje Vraštil na veslařském MS Číst článek

„Semifinále je vždy těžké, lodě jsou vyrovnané a bohužel tři byly rychlejší než my. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci. Možná někde v průběhu trati nám to trošku odjelo, ale dali jsme do toho maximum. Bohužel to nestačilo,“ řekl Šimánek novinářům. „Lépe jet neumíme,“ doplnil jej Vraštil. Veslařům pražské Dukly k postupu nestačil ani čas 6:15,64, což je jejich kariérní maximum.

Česká dvojice jela dlouho vyrovnaně s polskou lodí, která se nakonec dokázala natlačit na třetí místo. Vraštil se Šimánkem však stejně jako Poláci nedokázali ve druhé polovině závodu zrychlit. „Možná dokázali na trati pošetřit více sil nebo měli lepší podmínky na druhé straně dráhy, nevím. Šli do toho a postoupili místo Číňanů, kteří to napálili od začátku a neudrželi to,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Šimánek.

V sobotu tak Čechy čeká tvrdý boj o jediné účastnické místo na olympiádě ve finále B. „Spadly tam s námi těžké lodě. V semifinále jsme nebyli ani čtvrtí, takže k postupu budeme muset předjet i Číňany. Z druhého semifinále nepostoupili Belgičané, kteří jezdili celou sezonu výborně a byli vždy ve finále A. Na minulém šampionátu navíc získali medaili. Bude to těžké, ale dáme do toho všechno,“ řekl Šimánek.

‚Udržet nervy a hlavu‘

Stejně jako ostatní se nyní budou snažit co nejlépe zregenerovat a připravit se na rozhodující jízdu. „V sobotu budou všichni čerství a zase to bude o hlavě a o tom, abychom udrželi nervy. Nesmíme si to nechat ujet, i když Číňani to opět zkusí, to si můžeme být jistí. Ve druhém semifinále jeli dlouho vepředu Australané. Boj o jedno místo bude šílený, věřím, že to bude horší než semifinále,“ doufá Vraštil, který usiluje o start na třetích olympijských hrách. Pro Šimánka by postup do Tokia znamenal premiéru pod pěti kruhy.

V pátek budou v Rakousku o postup na olympiádu bojovat skifaři Ondřej Synek, Miroslava Topinková a dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová. Boj o medaile čeká Jana Hájka a Jiřího Kopáče v neolympijské kategorii dvojek bez kormidelníka lehkých vah.