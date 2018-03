Povzbudil nás loňský evropský šampionát, říká o račickém veslařském MS předseda svazu Macháček

Po dlouhých 29 letech Česká republika přivítá ty nejlepší veslaře světa. Račice budou v roce 2022 hostit mistrovství světa ve veslování, které se tu naposledy konalo v roce 1993. Český veslařský svaz se pro kandidaturu rozhodl po loňském vydařeném evropském šampionátu, který hostila také račická Labe aréna. Praha 10:00 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netradiční posádka veslařské osmy v listopadu 2017 v Praze. Zprava: Ondřej Synek, Carlo Mornati, Robbie Manson, Dušan Macháček, Jean-Christophe Rolland, Eduardo Palomo, Tricia Smithová a Jiří Kejval | Foto: Markéta Navrátilová | Zdroj: ČOV

Loňské povedené veslařské mistrovství Evropy, kde získal zlatou medaili Ondřej Synek, přimělo český veslařský svaz, aby se o pořádání světového šampionátu ucházel, potvrzuje šéf svazu Dušan Macháček.

„My jsme byli povzbuzení obrovským organizačním i sportovním úspěchem. Všechno se podařilo, včetně počasí,“ říká Macháček.

Loňské mistrovství Evropy v Račicích bylo sice prakticky po všech stránkách vydařené, pro svaz ale skončilo dluhem. Kvůli takzvané dotační kauze, která hýbala celým českým sportem, dostali veslaři od státu míň peněz, než měli, a po šampionátu tak byli zhruba osm a půl milionu korun v mínusu. Podobných starostí se ale Dušan Macháček v případě světového šampionátu nebojí. Žádost o dotaci na uspořádání mistrovství světa totiž vláda odsouhlasila už v lednu.

Česko bude v roce 2022 hostit veslařské mistrovství světa, konat se bude v Račicích Číst článek

„Loňský rok byl opravdu dramatický. Tímto poučeni jsme začali z jiného konce. I po dohodě s Mezinárodní veslařskou federací, která požaduje přímo státní garanci, jsme celou kandidaturu začali od financí, tedy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které tyto garance poskytuje,“ vysvětluje Macháček.

Veslařský svaz dostane od státu na pořádání šampionátu 45 milionů korun a dalších 10 milionů na vybudování nových startovních bloků. Z toho, že by část peněz podobně jako vloni svaz nakonec nedostal, jeho předseda obavy nemá.

„Vláda svým usnesením garantuje, že nám v průběhu nějakého splátkového kalendáře bude vyplácet tu sumu, kterou nám přisoudila. Je to z našeho pohledu nejvyšší možná garance, kterou může organizátor takové mezinárodní sportovní soutěže v České republice obdržet,“ uzavírá šéf Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

Nejlepší veslaře světa přivítají Račice na přelomu září a října 2022. Rok předtím připravenost areálu prověří mistrovství světa veslařů do 23 let. Do té doby musí v Račicích kromě nových startovních bloků fungovat i průplav mezi hlavní dráhou a vratným kanálem.