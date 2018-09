Místo závodů čekání. Mistrovství světa veslařů přerušily nárazy větru, Synek už se nudí

Mezinárodní federace zrušila část středečního programu mistrovství světa kvůli bočnímu větru. Vyhrávaly a postupovaly totiž posádky podle dráhy, ve které jely - bez ohledu na výkonnost.

„My jsme na tom byli ještě docela dobře. Řekli nám to, už když jsme se rozehřáli na trenažéru, ale byly tu i lodě, kdy byly dvojskify na startu už připravené a rozehřáté,“ vypráví Radiožurnálu Lukáš Helešic.

Společně s Jakubem Podrazilem se teprve chystal na čtvrtfinálovou jízdu dvojek bez kormidelníka, ta se ale z rozhodnutí vedení světového veslování nejela.

„Viděl jsem závodníky, kteří se vztekali, mávali tu rukama, ale rozhodčí jsou nad námi,“ říká smířeně Jakub Podrazil.

Podobně na tom byl i Ondřej Synek, který měl jet ještě později. „Měl jsem čtyřku dráhu a viděl jsem, že to jezdilo seřazené od šestky do jedničky, takže bych byl nejhůř třetí,“ smál se místo zrušené jízdy.

„Ještě nikdy jsem to nezažil, prakticky nejsou vlny, ale jsou takové poryvy, že to strašně zastavuje, na jedničce je to úplně šílené,“ lituje pětinásobný mistr světa veslařů v první dráze.

Nejhorší pro českého skifaře je, že závodil v neděli, takže teď se v Bulharsku vlastně nudí.

„Už tři dny tu zevluju a je to šílené, hrozná čekárna. Kdyby se závodilo každý den, je to lepší. Ale je to pro všechny stejné,“ smířil se se situací Ondřej Synek.

