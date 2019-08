Chci po nich, aby si nadávaly. Mělo by to pomoc jejich psychice, řekl trenér ženského dvojskifu

Ženský dvojskif patří mezi nadějné posádky českého veslování na mistrovství světa v Ottensheimu. Přinejmenším pokud jde o šanci vybojovat účastnické místo pro olympijský závod v Tokiu. Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou skončily v úvodní jízdě druhé, přímo do semifinále šampionátu ale postoupily jen vítězky. A tak mají Češky úterý na přípravu před další důležitou jízdou. Ottensheim 11:41 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Antošová (vlevo) s Kristýnou Fleissnerovou na dvojskifu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Půjdeme se svést, dáme nějakou regeneraci a nebudeme se tím zbytečně stresovat,“ popsala Radiožurnálu Lenka Antošová, když seděla kvůli regeneraci se svojí parťačkou Kristýnou Fleissnerovou v bázenku se studenou vodou.

Veslařka Lenka Antošová se zbavila přehnaného stresu z velkých závodů, až když se jí začalo dělat z nervozity špatně.

Ve středu odpoledne totiž musí být stoprocentně připravené na opravnou jízdu. A poznámka o tom, že se nebudou zbytečně stresovat, je na místě. Lenka Antošová totiž musela v minulosti s nervozitou bojovat. „Měla jsem takový zlomový okamžik, že jsem byla tak nervózní, až mi bylo tak zle, že se mi chtělo zvracet. To jsem si uvědomila, že není úplně dobře,“ popsala Antošová.

„Když závodila ještě se svojí sestrou, tak byla hodně mladičká. Bylo na ní vidět, že je vystresovaná. Bylo to vidět i na startu. Teď je vidět, že nějak tak ví, na čem závisí ten výkon a že nervozita může jen uškodit, že je to taková ta zdravá nervozita, ale už to není strach,“ vysvětlil trenér ženského dvojskifu Josef Lukš, který v přípravě Lenky Antošové a Kristýny Fleissnerové využívá i spolupráci s psycholožkou a mentálním koučem.

„Takže ví, že hlava je klíčová. To, co z nich dostane ten výkon, je nejenom to tělo, ale i hlava,“ dodal Lukš. A ještě nejméně o jednu věc se v tomhle směru snaží: „Pořád je nutím, aby spolu víc komunikovali, aby spolu mluvili. Všichni, kdo s nimi na toto téma hovořili, tak řekli, že je to klíčové, že to je nutné, takže jim to připomínám. Dokonce po nich třeba chci, aby si nadávaly, aby byla vidět snaha od jedné nebo druhé. Ony říkají, že si nadávat nebudou, že to zvládnou v tichosti.“

Aktuální rozpoložení veslařek z reprezentačního dvojskifu jejich trenér - na první dobrou - úplně nepozná. „Poznám to, až když začnou veslovat. Kristýna to řekne, ale Léňa je ukázkový introvert. Z té něco dostat, to je jako dolování, ta prostě nic neříká,“ dodal Lukš.

Pokud ale Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou zvládnou postoupit do semifinále a potom se dostat mezi jedenáct nejlepších na šampionátu, určitě nebudou mlčet. Slavily by totiž postup na olympijské hry v Tokiu.