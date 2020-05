Synek zkusí vybojovat účast v Tokiu i na dvojskifu. ‚Furt se jen tahá za klacky,‘ nebojí se změny

Po měsících tréninku s nejistou vidinou závodů si veslaři letos poprvé zasoupeřili na vodě. Po neplánované koronavirové pauze jeli v Praze na Vltavě distanční závod na šest kilometrů. A mezi skifaři ho vyhrál pětinásobný mistr světa Ondřej Synek. Praha 12:11 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa v Ottensheimu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Celkově nám všem chybělo závodění a taková ta nálada. Veslování začíná vždycky brzkým jarem a všichni akorát trénují a závody nebyly,“ říká Ondřej Synek.

A tak sedmatřicetiletý Ondřej Synek – stejně jako další veslaři – jen dřel na tréninku a snášel nutnou bolest, která je s tímhle fyzicky náročným a trochu stereotypním sportem spojená.

„Teď je to dobré a docela mě to baví, tak mě to i nakoplo, že jsem začal vždycky trénovat jen dopoledne a odpoledne mám volno. Takže se celkově cítím víc odpočatý. A možná je to i dobře a je to v tomhle věku cesta k úspěchu,“ říká Synek.

Úspěchů už má za sebou elitní skifař hodně a ještě nejméně jednoho velkého by chtěl dosáhnout na olympijských hrách v Tokiu, které se ale kvůli pandemii koronaviru posunuly až na příští rok. Synek na nich možná pojede na dvojskifu.

„Sice jsem na té lodi patnáct let neseděl, ale veslování je jen jedno a furt se jen ‚tahá za klacky‘. Akorát je ta loď malinko větší a jede rychleji,“ vysvětluje Synek.

Všechno teď bude záležet na tom, jestli dokážou s Jakubem Podrazilem vytvořit posádku, která bude schopná konkurovat elitě, kvalifikovat se na olympijské hry a útočit na medaile – a v nejlepším případě na zlato.

Dohromady se dali letos a na přípravu mají neplánovaně o rok víc. Nový Synkův parťák dlouho jezdil na dvojce bez kormidelníka, v ruce tak držel jenom jedno veslo, ale teď je má znovu v obou.

„Jako malé děti jsme chodili na skify a vyrůstali jsme na skifech, takže on na něm umí, jede rychle. V tréninku s ním mám dost velké problémy, což je dobře. Akorát musíme zapracovat na tom, abychom jeli stejně a vydrželi to až do cíle,“ říká Synek.

Jediným letošním velkým závodem a testem pro nově sestavený dvojskif Synek - Podrazil bude mistrovství Evropy, které je naplánované na podzim. Hlavním cílem ale jsou olympijské hry 2021, které už si vyjel Ondřej Synek na singlskifu, na který se v případě nevýrazných výsledků nové posádky vrátí.