‚Jezdíš na guláši.‘ Na veslařský šampionát do Ottensheimu dorazil rekordní počet závodníků

Veslařský areál v rakouském Ottensheimu připomíná aktuálně menší město – a to hodně pestré, co se týká jazyků i národností. Závodníci z 80 zemí se tam snaží uspět na mistrovství světa. Kromě medailí zároveň bojují o postup na olympijské hry. Na slepém rameni Dunaje blízko Lince je tak hodně plno. Od zpravodaje z místa Ottensheim (Rakousko) 22:05 25. srpna 2019

Závodníci projedou cílem, uslyší lupnutí, které připomíná troubící auto. „Jezdíš na guláši, tak se to dá říct. Jako kdyby sis sedl do vany a trochu se tam rozhoupal. Tak se cítíme na lodi. Obzvlášť na těch menších lodích to je fakt cítit, ty vlnky od všech lodí, co tady jsou,“ popisuje Lukáš Helešic z dvojky bez kormidelníka pro Radiožurnál to, jak se cítí veslaři v místní vodě.

Do rakouského Ottensheimu sjelo skoro 1200 veslařů z 80 zemí. Na vodě jich je tolik zároveň, že se prý cítí jako na guláši. Natáčel tam Mirko Vasič

Davy závodníků jsou i na břehu. Jen co vylezou z vody na molo, tak se dostanou do loděnice, kde je spousta stojanů, na kterých jsou lodě, která mají přes deset metrů. Připomíná to tady obrovskou křižovatku. Pořád se musíte dívat kolem sebe. Jezdí tu trenéři na kolech, do toho si sem nosí závodníci lodě na stojany, aby jim náčiní oschlo.

„Je tady hodně závodníků. Snad asi 1300. To jsou rekordní čísla,“ říká Miroslav Vraštil z dvojskifu lehkých vah, který v Ottensheimu také bojuje o účast na olympijských hrách.

„Je to pěkný areál. Měl jsem tu svůj první světový pohár. Už je to docela dlouho, bylo to v roce 2007. A v roce 2008 jsme tady jeli na olympijské mistrovství světa,“ dodává.

Pak si jdou závodníci odpočinout do místa na velké louce, které hodně připomíná kemp. Je tady jeden stan vedle druhého. V dálce vidím i ten český.

„Myslím, že se zázemí každého týmu rok od roku zlepšuje. Koukáme na ostatní, co kdo má, aby komfort závodníků byl co nejlepší. Máme to suprové. My už přijíždíme do připraveného. Je tu stan, možnost regenerace, přichystané jídlo po závodě,“ chválí podmínky českého veslařského týmu Lukáš Helešic.