850 kilometrů po vodě. Trojice veslařů včetně Chalupy vyrazila z Prahy do Hamburku

Trojice veslařů včetně olympionika Václava Chalupy vyrazila z Prahy na 850 kilometrů dlouhou plavbu po Vltavě a Labi do Hamburku. Zároveň se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Trasu mají rozdělenou do 12 etap, v neděli vypluli od pražského Karlova mostu a po 53 kilometrech skončí v Mělníku. Původně měla už letos jet trasu osmiveslice jako závod, nakonec ale půjde spíš o propagační nultý ročník. Praha 13:30 30. září 2018 Václav Chalupa jeden, na rozdíl od ostatních veslařů, na širším a kratším mořském skifu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Chalupa profesionální kariéru ukončil před devíti lety. Stříbrný medailista z olympiády v Barceloně 1992 a několikanásobný medailista ze světových šampionátů se o tom, zda se k plavbě připojí, rozhodoval asi týden. „Nebyl čas se nějak speciálně připravovat. Cíleně trénovat jsem nestíhal, ale na vodě jsem byl skoro pořád, když učím lidi veslovat,“ řekl před začátkem plavby novinářům.

Důležité je podle něj rozložit síly tak, aby veslaři každý den zvládli naplánované kilometry. Nejkratší etapou je nedělní třiapadesátikilometrová plavba do Mělníka, nejdelší bude 107 kilometrů mezi německými městy Riesa a Wittenberg. K ústí Labe do moře plánují dorazit 11. října.

Dva z veslařů jedou na klasickém závodním skifu, Chalupa na jeho mořské variantě. „Klasický závodní skif je osm metrů dlouhá, uzounká loď, která má asi 40 centimetrů na šířku. Kdežto mořský skif je kratší, má asi 70 centimetrů na šířku a váží skoro dvakrát tolik než ta závodní loď,“ popsal plavidla Chalupa. Jeho loď má výhodu v místech, kde bude foukat a budou vlny, protože je stabilnější.

Podle autora nápadu veslovat z Prahy do Hamburku Aleše Nejedla už čeští veslaři jednou tutéž trasu urazili. „Našli jsme v análech, že v roce 1876 veslaři z Blesku Praha neměli jak s loděmi dojet do Hamburku na tamní regatu, tak tam párová čtyřka s kormidelnicí dojela po vodě. Na regatě navíc skončili druzí, ale už nevíme, jak jeli zpátky do Prahy,“ popsal historickou událost, která ho inspirovala.

Chalupa už na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy při 200 kilometrů dlouhé vzpomínkové cestě po stopách vltavských plavců.

Podle původních plánů se do regaty měli zapojit i profesionální veslaři na osmiveslicích, kteří měli absolvovat prolog a 12 etap. Kvůli malému počtu přihlášených se ale pořadatelé rozhodli kategorii elite zrušit. Spolu s trojicí, která bude veslovat celých 850 kilometrů, se mohou jednotlivci přidat na několik etap. „Chceme jim pro příští rok ukázat, že se to urazit dá a že je ta trasa krásná,“ dodal Nejedlo.