Primátorky mají po 40 letech nové vítěze, při neúčasti Dukly slaví posádka s Helešicem

Bývalý reprezentant Helešic, jenž v zimě nečekaně ukončil v 23 letech kariéru, byl ve vítězné lodi jediným zástupcem Dukly, jejíž elitní veslaři nemohli usilovat o 41. triumf v řadě. Před říjnovým mistrovstvím Evropy v Poznani nechtěli riskovat nákazu koronavirem, který se v loděnici Dukly v minulých dnech objevil.

Vítězná série končí po 40 letech ještě před startem, veslaři Dukly na Primátorkách nebudou Číst článek

„Návrat do lodě byl strašně náročný. Bylo to narychlo. Ve středu jsme se domluvili a ve čtvrtek už na vodu. Říkal jsem si, jestli to nebyl špatný nápad, když už moc netrénuju, ale přežil jsem,“ řekl Helešic v cíli.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál v 37 letech poprvé Miroslav Vraštil z Dukly, který využil neúčasti zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka a porazil loňského vítěze Jana Potůčka.

„Před závodem jsem žertoval, že to s Honzou uděláme napínavé pro diváky, ale nebyla to pravda. Jel velmi dobře, stejně jako Jarda Hellebrand. Vím, že oni umí být rychlí na začátku, mně to na začátku nejde. Nějak se s tím neumím poprat. Pak ale umím šlapat a nevzdávat to až do konce,“ řekl Vraštil, jenž dokázal Potůčka předjet ve druhé části trati.

Souboj parťaček

Mezi ženami si doveslovala pro druhé vítězství Lenka Antošová z pražské Slavie, která porazila i parťačku na dvojskifu Kristýnu Fleissnerovou.

„Bylo to těžké. Hodně foukalo a Kristýna měla rychlý začátek, takže jsem musela hodně makat. Před zatáčkou mě to nějak sfouklo a musela jsem se stejně jako Kristýna vracet do své dráhy. Pak jsem musela nastoupit a už jsem si to celkem hlídala, i když jsem dojížděla z posledních sil,“ uvedla Antošová.