Primátorky znovu ovládla osmiveslice Dukly, má 39. triumf v řadě

Ve 105. ročníku Primátorek zvítězila favorizovaná osmiveslice pražské Dukly, která prodloužila svou úspěšnou sérii v tradičním závodě o 39. triumf. Před druhou posádkou složenou z veslařů Dukly kategorie lehkých vah vyhrála o pět a půl sekundy. Nadvládu zástupců nejlepšího českého klubu potvrdila i třetí loď Dukly, ve které seděli i tři veslaři pražské Slavie. Praha 14:14 10. června 2018

"Bylo to skvělé. Nic jsme nepodcenili, pomohly nám i dva závody předtím (rozjížďka a semifinále). Dali jsme to dohromady, řekli si, co kde zlepšit a ve finále už to šlo bez chyby," radoval se veslovod vítězné posádky Lukáš Helešic.

Favorizovaná posádka vyhrála systémem start - cíl. "Nikdo nikam nespěchal, loď se musí rozjet jako lokomotiva a pak se to hrne dopředu. Loď se rozjede a má úžasnou rychlost," uvedl člen elitní české dvojky bez kormidelníka.

Vítězové s kormidelníkem Jakubem Šumou bez problémů zvládli i tradiční zatáčku pod vyšehradskou skálou. "Nikoho jsme nenechali na pochybách. Dukla je v chlapech bez konkurence," usmíval se Helešic. Nejzkušenějším veslařem posádky byl Matyáš Klang, jenž závod vyhrál již pošesté. Trojice Jan Potůček, Matěj Tikal a Jakub Grabmüller zvítězila poprvé.

V závodě ženských osmiveslic potvrdila roli favorita pražská Slavie, která měla v sestavě i nejlepší české veslařky současnosti Lenku Antošovou a Kristýnu Fleissnerovou. Slávistky kralují osmám od roku 2003, popáté v řadě vyhrála jejich takzvaně čistá posádka.

"Možná to ze břehu vypadalo na jednoduché vítězství, ale my jsme si mákly. Udělaly jsem si pěkný náskok a makaly jsme, i když se možná zdálo, že to nemuselo být potřeba," řekla Antošová, která měla v minulých týdnech problémy s naraženou kostrčí.

Primátorky ale zvládla, v pátek dokonce startovala i v závodu univerzitních osmiveslic. "Ve čtvrtek jsem to šla poprvé zkusit a nebylo to nic moc. Od té doby to je ale každým dnem lepší," uvedla.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál při absenci pětinásobného mistra světa Ondřeje Synka Ondřej Čermák z ČVK Brno. "Bylo to hodně těžké. Jelo se mi dobře, ale musel jsem tahat až do konce. Za zatáčkou se mi podařilo soupeřům odjet a pak jsem si to hlídal," radoval se loňský juniorský mistr republiky.

Mezi ženami zvítězila Helena Hlasová z pražské Dukly. "Je to velká radost. S Eliškou (Podrazilovou) a Kristýnou (Neuhortovou) jsem nikdy nezávodila, takže z toho má člověk vždy trochu strach. Ale bojovaly jsme a vyšlo to," uvedla Hlasová, která byla při neúčasti Antošové, Fleissnerové nebo Miroslavy Topinkové hlavní favoritkou závodu. "Mladé holky, které na skifu startovaly, jsou ale hodně dobré," dodala.

Primátorky, veslařská regata v Praze:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Čermák (ČVK Brno) 7:17,76, 2. Zima (Slavia Praha) 7:24,59, 3. Friedrich (Pardubice) 7:27,29.

Osma: 1. Dukla Praha (Helešic, Podrazil, Klang, Melichar, Pilc, Potůček, Tikal, Grabmüller, korm. Šuma) 5:41,93, 2. Dukla Praha/ČVK Praha (Vraštil, Cincibuch, Šimánek, Viktora, Hájek, J. Vetešník, Fleissner, Kopáč, korm. Jochman) 5:47,43, 3. Dukla Praha/Slavia Praha (Emr, Paroulek, Šagr, Hollas, Ouředníček, Keller, Pivko, Řimák, korm. Bilíková) 5:52,70.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. Hlasová (Dukla Praha) 7:51,62, 2. Neuhortová (Slavia Praha) 8:01,31, 3. Podrazilová (Blesk) 8:11,31.

Osma: 1. Slavia Praha/ČVK Praha (L. Žabová, Antošová, Fleissnerová, Jurková, A. Žabová, Valsová, Nečasová, Nováková, korm. Perglerová) 6:32,76, 2. ČVK Praha (Štefková, Lázničková, Heranová, Weissová, Macková, Hnízdilová, Mlčochová, Nacházelová, korm. Nencini) 6:45,09, 3. Blesk/Břeclav (T. Businská, Skálová, Procházková, Metlická, Kropáčková, Skružná, Vičíková, Podrazilová, korm. E. Businská) 6:45,42.