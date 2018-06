Blíží se 105. Primátorky. Vesla se letos chopí i skifař Synek, ‚kormidla‘ kajakář Prskavec

Ještě o víkendu bojoval Jiří Prskavec o medaile z mistrovství Evropy ve vodním slalomu v pražské Tróji, teď ale stříbrný olympijský kajakář vymění divokou vodu za klidnou vltavskou hladinu. Ve 105. ročníku pražských Primátorek totiž Jiří Prskavec usedne jako kormidelník do veslařské osmy v pátečním univerzitním závodě. Společnost v lodi mu přitom budou dělat i další hvězdní studenti v čele s Ondřejem Synkem. Praha 21:41 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posádka Dukly na Primátorkách | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Ondra se přeci jen soustředí na skif, je to jeho hlavní disciplína a už musí trochu víc odpočívat. Proto jsem nadšený z toho, že v pátek se do toho nechal stáhnout, je z toho nadšený a dělá pro to maximum,“ těší se veslař Lukáš Helešic na hvězdného skifaře coby spolujezdce v osmiveslici.

V pátek začínají už 105. Primátorky, vesla se letos chopí i skifař Synek nebo kajakář Prskavec

Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek totiž v posledních letech na Primátorkách nestartuje, teď ale udělá výjimku a ve 105. ročníku usedne do osmiveslice Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra v univerzitním závodě. Kromě Helešice bude jeho parťákem v hvězdné posádce třeba i Jakub Podrazil. Ten je hlavně zvědavý na to, jak se s neobvyklou rolí kormidelníka popere kajakář Prskavec.

„Já jsem na kormidle hrozně dlouho neseděl. Ona to není úplně legrace. Říká se jen sednout, tahat za provázky, ale úplná legrace to není, protože ta loď má takovou setrvačnost a myslím si, že se toho bude trošičku bát, ale že to zvládne,“ říká Podrazil.

Obavy z toho, že by přechod z kajaku do osmiveslice Jiří Prskavec nezvládl, nemá ani Josef Blecha, předseda pořádajícího Českého veslařského klubu Praha.

„Prskavec tam naskočí akorát na kormidlo, takže ten aby se trefil pod most, jinak nic,“ říká Blecha.

Jestli se Jiří Prskavec coby kormidelník trefí se studentskou osmiveslicí pod most, bude jasné v pátek odpoledne. Hvězdné obsazení budou mít i ženské univerzitní posádky. Například v lodi České zemědělské univerzity usednou i mistryně Evropy Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová. Třídenní program pražských Primátorek pak zakončí hlavní mužský závod o Primátorský štít, který se pojede v neděli v pravé poledne tradičně podél Rašínova nábřeží.