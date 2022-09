Jak skloubit veslování a studium? ‚Americký a český systém je nesrovnatelný,‘ říká Novotníková

Veslařky Radka Novotníková a Pavlína Flamíková mají za sebou premiéru na mistrovství světa. Na dvojce bez kormidelníka se z rozjížďky do semifinále přímo nedostaly, a čeká je tak v Račicích opravná jízda. Obě reprezentantky se ale nevěnovaly - nebo nevěnují - pouze veslování. Důležité je pro ně i vzdělání, které se snažily i při vrcholovém sportování získat na vysoké škole. Račice 17:59 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veslařky Radka Novotníková a Pavlína Flamíková na tiskové konferenci | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: Český rozhlas

„No, je to náročné. Trenér očekává, že budete pořád na tréninku a ve škole očekávají, že budete pořád ve škole! A vy se to prostě snažíte nějak skloubit,“ usmívá se Radka Novotníková, která dokončila mediální studia na Univerzitě Karlově.

Před tím studovala v Brně a si vyzkoušela i kombinaci škola-veslování na univerzitě ve Spojených státech.

„Vnímání toho je takové, že když jsem přijela do Ameriky a řeknete, že jste sportovec a studujete, reakce všech bývají: ‚To je úžasný, neuvěřitelný, že to zvládáš.‘ Když jsem studovala v Brně a do toho jsem veslovala, dívali se na to spíš tak, že používám sport jako výmluvu k tomu, že chci odložit zkoušku a podobně,“ vzpomíná Novotníková.

Na dvojce bez kormidelníka s ní sedí v lodi studentka dřevařství na České zemědělské univerzitě v Praze Pavlína Flamíková, která loni rozkládala studium kvůli olympijské dokvalifikaci.

„Já musím říct, že ve škole mi vychází ohromně vstříc úplně nemusela. Kdyby nebyl z veslování tlak, abych se tomu věnovala víc nebo potřebovala víc odpočívat, tak bych rozkládat studium ani nemusela,“ říká Flamíková.

Ochota akceptovat kombinaci sportu se studiem se liší mezi jednotlivými vysokými školami i obory.

„Americký systém s českým asi ani nejde srovnávat, protože tam člověk studuje a jezdí za tu samou univerzitu. Tím pádem jste tam v týmu čtyřiceti lidí a fungujete na jednom místě,“ přibližuje Radka Novotníková.

„Tam byla škola rozhodně na prvním místě. Prvně jste museli být dobří ve škole, abyste mohli jít na trénink. Tady to tak úplně nefunguje, takže někdy narážíme na jisté rozepře, ale dá se to zvládnout,“ vrací se česká reprezentantka tentokrát ke sportovním nárokům trenérů.

„V zimě se to ještě nějak s trenérem ukecá, protože sezona je přes léto. Během sezony už je to náročnější a je to někdy boj,“ směje se Novotníková.

Jak ale dokazuje příklad obou veslařek, škola a sport na reprezentační úrovní se dají zvládnout, i když někdy je potřeba dělat kompromisy.