Většina klubů zřejmě nedostane dotace na údržbu sportovišť, Jansta viní bývalou ministryni

Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu sportovišť z programu IV nedostane. Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž s největší pravděpodobností nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které dnes ministerstvo školství rozdělilo 129 milionů korun. Na rozhodování o případných výjimkách už není čas, řekl náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.

Ministerstvo sice na provoz a údržbu poslalo o něco více než polovinu z původně plánovaných 250 milionů korun, ale právo čerpat tyto prostředky měly podle podmínek programu pouze organizace s celostátní působností a jejich pobočné spolky. Na struktuře pobočných spolků stojí například Sokol.

Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot je samostatnější a má formu členského spolku daného sportovního svazu. Členské spolky mezi dotovanými sportovními subjekty podle všeho nejsou. „Myslím si, že ne, nejsem si jistý," uvedl náměstek Kovář. Za vyloučené považuje, aby ministerstvo ještě dodatečně schvalovalo nějaké výjimky.

„Nejsme schopni administrativně už žádný program zvládnout, ani žádné výjimky. Ty prostředky už by k těm klubům nedoputovaly," dodal.

Do budoucna považuje za nezbytné situaci řešit lepším vypsáním programu a využíváním možností, které nabízejí jiné dotační programy. „Je otázka, jak se k těm dotačním programům přistoupí do budoucna," řekl. Jak bude vypadat dotační program IV v příštím roce a zda se rozšíří i na členské spolky, zatím není jisté. Ministerstvo školství by tento program společně s dalšími mělo schvalovat 28. listopadu.

'Dobrovolníci už ztrácejí náladu'

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje situaci v klubech kvůli výpadku financování za tristní. „Drží to zejména dobrovolníci a ti už ztrácejí náladu. To je odpovědnost vlády. Těch klubů, co na to doplatily, budou desítky, možná stovky. Ti lidé ztrácejí motivaci a ztrácejí chuť," řekl.

Ze současné situace viní bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. „Vnímám to tak, že garantem tohoto programu byla paní ministryně Valachová. Ten program měl být v březnu už vyexpedován, takže je to jednoznačně odpovědnost ministryně Valachové," prohlásil.

Ministerstvo trvá na tom, že svazy nesmějí dotace přeposílat klubům. V zákulisí se objevily spekulace, že by program IV mohl být v roce 2018 spojen s programem VIII, ve kterém dostávají dotace přímo jednotlivé sportovní oddíly. Jsou určeny na podporu sportu dětí a mládeže. Podle náměstka Kováře se o tom zatím nerozhodlo.

„Nejsme z hlediska administrativy schopni administrovat dva programy pro základní jednotky," poznamenal.

Uznal, že situace na odboru sportu, který ani po několika kolech výběrového řízení nemá stálého ředitele, je špatná. "Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce se mezi lety 2015 a 2017 zdesetinásobila. To je reálný počet žádostí. Je nás na to málo, ti lidé jsou tam krátkou dobu, nemáme zavedené standardy a je tam velká fluktuace lidí," dodal Kovář.

Náměstkem pro sport se stal 1. září, kdy nahradil Simonu Kratochvílovou, která je obviněna v kauze údajného zmanipulování sportovních dotací.