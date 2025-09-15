Vingegaard proti Almeidovi, propalestinské protesty a drama v UAE. Co přinesla cyklistická Vuelta?
Třetí a poslední Grand Tour cyklistické sezony je minulostí. Španělský závod, který z části zavítal i do Itálie, Francie a Andorry, ovládl Jonas Vingegaard. Při své premiérové účasti získal Dán červený trikot s náskokem 1:16 minuty na Joaa Almeidu. Kromě souboje lídrů týmů Visma-Lease a Bike a UAE Emirates byli cyklističtí fanoušci také svědky četných protestů propalestinských aktivistů, kvůli nimž se dokonce musely opakovaně zkracovat etapy.
Při absenci hegemona posledních sezon Tadeje Pogačara byl jasným favoritem pro španělskou Vueltu Jonas Vingegaard. Dánský cyklista se závodu zúčastnil poprvé v kariéře a měl k ruce silný tým. Důkazem o tom je mimo jiné i umístění dalších dvou jezdců týmu Visma-Lease a Bike v první desítce celkového pořadí. Američan Sepp Kuss obsadil sedmé místo se ztrátou 7:45, jeho krajan Matteo Jorgenson skončil s odstupem 12:16 desátý.
Vingegaardův triumf se ale nerodil snadno. Největším soupeřem mu byl Portugalec Joao Almeida. Jezdec týmu UAE Emirates celé tři týdny Vingegaardovi (někdy i doslova) dýchal na záda, jednou ho dokonce v přímém souboji o etapový triumf dokázal porazit. Stalo se tak ve třinácté etapě s brutálním dojezdem na vrchol L‘Angliru, kde cyklisté místy museli stoupat po silnici se sklonem až 25 procent.
Vingegaard svůj náskok v celkovém pořadí nejprve postupně navyšoval, k čemuž mu pomohly i drtivé nástupy a útoky v kopcích. Ovládl tři etapy, díky čemuž získával i časové bonifikace. Ve třetím týdnu ale Almeida dokázal část Vingegaardova náskoku stáhnout. Povedlo se mu to třeba ve čtvrteční zkrácené časovce ve Valladolidu.
Tým UAE zároveň naprosto dominoval, co se počtu vyhraných etap týče. Jezdci stáje z Emirátů ovládli sedm etap z devatenácti (ve dvou etapách se vítěz kvůli neutralizaci neurčoval, pozn. red.), což z nich dělá nejúspěšnější tým závodu.
Červený trikot jim ale nakonec unikl, Vingegaard své vítězství pečetil ve 20. etapě, kdy při výjezdu na obávaný kopec Bola del Mundo ujel všem soupeřům a cílovou pásku proťal 22 sekund před Almeidou. Portugalec tak skončil na druhém místě s celkovou ztrátou 1:16. Třetí pozici obsadil překvapivě Thomas Pidcock.
Překvapení jménem Pidcock
A právě výkon britského cyklisty se dá považovat za největší překvapení letošní Vuelty. Olympijský vítěz z Paříže na horských kolech podle vlastních slov přijel v barvách týmu Q36.5 útočit na nejlepší desítku v celkovém pořadí, nakonec skončil na stupni vítězů s odstupem 3:11 na Vingegaarda.
Svou sílu prokázal zejména v kopcích, kde dokázal zdatně sekundovat velikánům jako je Vingegaard či Almeida. V jedenácté etapě dokonce útočil na vítězství, ale kvůli aktivistům, kteří narušili prostor cíle, byl závod neutralizován a vítěz se nevyhlašoval.
Protesty
A byli to právě propalestinští demonstranti, kteří se významnou měrou negativně podíleli na průběhu letošní Vuelty. Z bezpečnostních důvodů muselo už od samého začátku docházet ke zkracování etap.
Už během týmové časovky v páté etapě se demonstranti pokusili zablokovat cestu jezdcům stáje Israel-Premier Tech. V desáté etapě způsobili pád v pelotonu a již zmiňovaná jedenáctá etapa v Bilbau byla předčasně ukončena a neutralizována.
A stejný osud potkal i závěrečnou 21. etapu do Madridu. Ačkoli byly ve španělském hlavním městě v akci tisíce policistů, nedokázali zabránit demonstrantům, aby vnikli na závěrečný okruh, který se měl objíždět celkem devětkrát.
Kromě toho, že poslední etapa nepoznala svého vítěze, který by pravděpodobně vzešel ze sprinterského souboje, ochudila jezdce také o slavnostní ceremoniál. Korunovace Vingegaarda a ocenění držitelů dalších trikotů tak muselo být provedeno provizorním způsobem.
Drama kolem Ayusa
Tým z Emirátů, který na Vueltu dorazil bez Pogačara, chtěl na triumf původně útočit se dvěma lídry. Kromě Almeidy sázeli v UAE také na Juana Ayusa. Španěl ale představy sportovních ředitelů nenaplnil. Hned v šesté etapě si vybral slabší den, propadl se celkovým pořadím a ztratil na Vingegaarda více než sedm minut.
Další den se sice dokázal oklepat a vyhrát sedmou etapu, poté se ale kolem Ayusa rozjelo mediální drama. První volný den, který přišel v pondělí 1. září po deváté etapě, vydal tým UAE prohlášení, že po sezoně se jejich cesty s Ayusem rozejdou.
Týmový CEO Mauro Gianetti v oficiálním prohlášení uvedl, že ačkoli je Ayuso talentovaným cyklistou, týmový projekt je založen na kontinuitě a kolektivní harmonii. Řekl také, že rozhodnutí o ukončení spolupráce je v souladu s hodnotami, které definují celou organizaci.
Španělský cyklista se měl tuto zprávu dle svých slov dozvědět půl hodiny předtím, než se ji jeho tým rozhodl zveřejnit. Údajně ale mělo dojít k domluvě, že oznámení bude publikováno až po skončení Vuelty, aby nedošlo k narušení harmonie týmu během závodu.
Na komunikační obrat Ayuso reagoval slovy, že se UAE snaží zničit jeho reputaci, a že se takový způsob jednání podobá diktátorskému režimu.
Na mediální bouři, kterou tato oznámení rozpoutala, Ayuso sportovně odpověděl sólovým vítězstvím ve dvanácté etapě. Španěl byl v úniku se svým krajanem Javierem Romem, kterého dokázal v závěru přesprintovat.