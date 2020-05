Vítaná pomoc v době krize, virtuální závody ale zase pomalu ustupují živému sportu

5️⃣ The final @GoZwift #TourForAll stage saw @ashleighcycling & @LouisMeintjes scale the the Alpe Du Zwift to take home race wins



Congratulations to them, @NTTProCycling & @teamTIBCO for the series wins



#ICYMI catch all the week's action via Eurosport & the @gcntweet app pic.twitter.com/ueqgQ0Pqfe