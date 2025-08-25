Cyklista Vingegaard po triumfu na Vueltě v nesnázích. Jeho týmu zloději odcizili téměř dvě desítky kol

Cyklistická stáj Visma-Lease a Bike přišla na Vueltě v noci na dnešek o téměř dvě desítky kol. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději vloupali do týmového vozidla u hotelu nedaleko Turína.

San Maurizio Canavese (Itálie) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Wout van Aert a Tiesj Benoot během soustředění na Tenerife

Cyklisté stáje Visma-Lease a Bike (archivní foto) | Foto: Matej Červenka

Specializovaný italský list Tuttobicisport uvedl, že zmizelo 18 kol a hodnotu odcizených strojů vyčíslil na 250.000 eur (přes 6,1 milionu korun).

Vedení týmu krádež potvrdilo v pondělí ráno na sociálních sítích a uvedlo, že případem se zabývá italská policie. Stáj neupřesnila, o kolik kol přesně přišla či jaká byla jejich hodnota. Neuvedla ani, jak zmizení výbavy ovlivní start cyklistů do dnešní třetí etapy. Podle Tuttobicisport si tým bude muset půjčit kola či náhradní díly od ostatních stájí, aby mohli v závodu bez problému pokračovat všichni jezdci.

Pokračování bez Zingleho

Výhodou je, že v pondělí peloton čeká jen 134 km dlouhá trasa ze San Maurizio Canavese do Ceresu a startovat se bude až odpoledne. To týmu poskytne více času na vyřešení problému a zajištění náhradních kol.

V závodu už každopádně nebude pokračovat Axel Zingle. Francouzský sprinter si při hromadném pádu v závěru druhé etapy, při němž skončil s takřka celým týmem Visma na zemi i Jonas Vingegaard, vykloubil rameno. Po nahození kloubu zpět sice etapu dokončil, po dnešních vyšetřeních ho ale stáj z Vuelty stáhla.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme