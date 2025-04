Atlanta prohrála na palubovce Dallasu, Krejčí si připsal 11 bodů. Houston má jubilejní výhru

Krejčí tentokrát odehrál 16 minut, během kterých se však Atlantě příliš nedařilo a tuto pasáž prohrála o 18 bodů. Český reprezentant nebyl tolik na míči a připsal si jediný doskok, ale v útoku byl celkem efektivní.

Nejprve v první čtvrtině proměnil trojku, ve druhé zužitkoval nájezd a ve třetí dal dvě důležité trojky, když Atlanta dotahovala vedení soupeře. Minul jedinou střelu až na začátku poslední části, kdy si Dallas vybudoval vedení o 12 bodů.

Atlanta se však rychle vrátila do hry zejména zásluhou Tysona Danielse a Onyeky Okongwua a ještě 42 vteřin před koncem vedla o tři body. Pak ale trojkou srovnal Klay Thompson, následně si vzal míč Davis a po nájezdu ke koši rozhodl zápas těžkou střelou v pohybu.

Atlanta nedala tři poslední střely v podání Trae Younga, který minul i v poslední vteřině potenciální vítěznou trojku přes bránícího Davise. Ten přitom v první čtvrtině utrpěl tržnou ránu nad okem po srážce se spoluhráčem a dlouho byl ošetřován, než se před poločasem vrátil na palubovku.

Oklahoma City zvítězila 119:103 nad Detroitem a 64. výhrou v sezoně vyrovnala rekord klubu z roku 1996, kdy ještě sídlil v Seattlu.

