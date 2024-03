Užívám si každou vteřinu, říká Krejčí o posledních zápasech v NBA. Ví, že jeho role může brzy skončit

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím v sestavě vybojovali v nejprestižnější basketbalové lize světa už čtyři výhry v řadě. Při posledním vítězství proti aktuálně nejlepšímu týmu NBA Bostonu zvítězili v dramatickém prodloužení o jeden bod. Třiadvacetiletý český rozehrávač přitom strávil na palubovce plných 35 minut. New York 11:14 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Zdroj: Reuters

Navzdory zraněním řady opor se basketbalistům Atlanty daří a v zámořské NBA vyhráli už čtyři utkání v řadě. Podíl na vítězné sérii má i třiadvacetiletý český rozehrávač Vít Krejčí.

„Myslím, že hrajeme fakt hezký basket. Daří se nám, poslední tři zápasy jsme vyhráli, i proti Bostonu dvakrát. Užívám si každou vteřinu na hřišti, protože to kdykoliv může skončit. Jsem rád za každou příležitost, co dostanu,“ říká Krejčí.

Jediný Čech nastupující aktuálně v zámořské NBA je tak spokojený jak s výkonem týmu, tak i vysokým osobním vytížením, které je ale dáno především zraněním řady stabilních opor.

„Někdy takové věci dokáže ten tým trochu víc semknout. Věděli jsme, že budeme hrát spolu, tvrdě, abychom dokázali vyhrát nějaké zápasy,“ myslí si český basketbalista.

Nejlepší zápas

Přitom už v týdnu dokázala Atlanta porazit Boston, když smazala třicetibodovou ztrátu a předvedla svůj největší obrat od roku 1998. Krejčí se přitom na obratu podílel 16 body, čímž vyrovnal osobní rekord v zámořské lize.

„To byl celkově jeden z nejlepších momentů, co jsem kdy zažil. Byl to super. Ten zápas nám dodal spoustu sebevědomí i to, že můžeme soupeři s kýmkoliv,“ těšilo Krejčího.

Rodáka ze Strakonic už v kariéře přibrzdila opakovaná zranění a o to víc si váží momentální důvěry hlavního kouče Quina Snydera.

„Když přemýšlím nad tím, kde jsem byl minulý rok, tak jsem jsem rád za tuhle příležitost. Vím, že tahle role v týmu je – je to obrana. To je moje věc, na kterou se nejvíc soustředím, a to je důvod, proč jsem na hřišti,“ dodává Vít Krejčí, který je v pořadí pátým českým basketbalistou v zámořské NBA.