Může jít Krejčí ve stopách Satoranského? ‚V NBA se mě na Vítka ptají,‘ říká trenér národního týmu

Českým basketbalistům v dohrávané španělské lize skončila sezona. Pro talentovaného Víta Krejčího by to za určitých okolností mohl být první profesionální a zároveň poslední kompletní ročník v dresu Zaragozy. Člen nejlepší pětky mladých hráčů elitní španělské soutěže je totiž přihlášený na letošní draft NBA. Praha 12:06 27. června 2020

Zástupci klubů NBA shání před letošním draftem informace o českém basketbalistovi Vítu Krejčím také od reprezentačního kouče Ronena Ginzburga.

Krásné ocenění a skvělý závěr sezony. Je to motivace na příští rok, abych se tam dostal znovu a nebo být třeba i ten nejlepší, vzkázal z Valencie, kde se ACB liga ve zkráceném formátu dohrává, rozehrávač nebo křídelník Zaragozy Vít Krejčí.

Jenže na to by ani nemuselo dojít, pokud by si 19letého reprezentanta vybral v nadcházejícím draftu, pokud proběhne, některý z klubů zámořské NBA a nenechal by ho ještě rozvíjet v Evropě.

„V poslední době jsem měl hodně telefonátů z různých klubů NBA, protože se mě na Vítka ptají,“ přiznává trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Kluby v NBA sondovaly

Hned několikrát se kouč národního týmu bavil s přestaviteli Memphisu, Bostonu a Charlotte. „Nezajímají se ani tak o to, jak dobrý je basketbalista, to ví. Každého hlavně zajímá jeho charakter. Možná by letos opravdu mohl být vybraný v draftu. Nevěřím, že v prvním kole ale ve druhém proč ne? A myslím, vytušil jsem to z těch telefonátů, že by ho pak minimálně rok ještě nechali hrát v Evropě.“

Takže by Krejčí následoval cestu čtvrtého a zatím nejúspěšnějšího Čecha v NBA Tomáše Satoranského, který se do zámoří také nepřesunul hned po draftu.

„Vít je aktuálně největší český talent. Ale vážně dobrý bude, jen pokud si uvědomí, jak dobrý opravdu může být. A momentálně se mi nezdá, že by tohle chápal. Je mu teprve 20. Potřebuje dostat víc minut na hřišti a své výkony ústálit, pak bude mnohem lepší,“

myslí si Ronen Ginzburg.

Draft basketbalové NBA, ve kterém Vít Krejčí doufá, že uslyší své jméno, je na programu 16. října v newyorském Brooklynu.