Krejčí o těžkých začátcích v NBA: Jsem vděčný za každou šanci, bránit Younga je skvělá zkušenost

Vít Krejčí vloni převzal po Tomášovi Satoranském roli jediného Čecha v NBA. V uplynulé sezóně v dresu Atlanty neodehrál tolik, kolik by si představoval. Přesto si z ní chce odnést pozitiva a odrazit se od zkušeností, které za roky mezi Hawks načerpal. Písek 12:12 16. června 2023

„Hodně trpělivosti a hlavně makat, i když věci nejdou tak, jak předpokládáte. Každý den pro mě byl náročný, ale donutilo mě to pracovat, přestože jsem letos neměl tu motivaci. Naučilo mě to v tomhle směru hodně, jsem vděčný za každou šanci a zkušenost, co dostanu,“ cení si brzy třiadvacetiletý rozehrávač Vít Krejčí uplynulé sezóny i přes nízkou zápasovou praxi.

Potom co se na konci minulé sezóny stal stabilní součástí sestavy Oklahoma City, nastala výměna do Atlanty, kde na postu rozehrávače září Trae Young. Krejčí tak naskočil sotva do třetiny zápasů. Nezměnil to ani únorový příchod trenéra Quina Snydera, který po osmi letech opustil Utah.

„Vyzkoušel mě do jednoho zápasu, dostal jsem to jako příležitost, čehož si cením. Ta hra se hodně mění a myslím si, že to teď je právě basket, který se víc hodí mně. Uvidíme, jak mi teď dopadne Summer League. Věřím, že ještě dokážu něco předvést,“ vyhlíží Krejčí.

Právě Summer League NBA slouží každoročně jako šance pro hráče na hraně sestavy, aby si pojistili pozici v týmu. Turnaj ale začne až 7. července, Krejčí se nyní připravuje v Česku.

Po konci sezóny se dokonce na chvíli stal fanouškem. Přímo z kotle tlačil za postupem do nejvyšší soutěže tým Písku, kde prošel žákovskými kategoriemi.

„Bylo to skvělé. Někteří kluci, se kterými jsem dřív hrál, byli na hřišti, někteří byli se mnou v tribuně, byla to super zkušenost. V Písku se bude zlepšovat to zázemí, zlepšuje se tam hala, trenéři, všechno, takže doufám, že v Písku se bude vychovávat co nejvíce mladých talentů,“ říká rodák ze Strakonic.

Krejčího pozice v Atlantě není jednoduchá. Kryje záda jednomu z nejlepších rozehrávačů planety Trae Youngovi.

„Trae je neuvěřitelný individuální hráč. Myslím si, že když je trenér nyní Quinn Snyder, tak mu to v jeho stylu hry hodně pomůže. Chce, abychom hráli rychleji, a on je v tom neuvěřitelný. Myslím si, že Trae je rozhodně nejrychlejší hráč v NBA, jenom ho bránit na tréninku a hrát proti němu byla skvělá zkušenost,“ říká Krejčí.

A zkušenosti zkouší čerpat také z rad starších kolegů, v kontaktu je i se svým předchůdcem v NBA Tomášem Satoranským.

„Ta zpráva od Satyho je jasná: prostě makat, neřešit, co se děje okolo, protože v NBA je spoustu politiky. Každý den přijít do haly a makat, makat, makat, věřit že ta akce přijde a jakmile přijde, tak ji prostě využít,“ říká Vít Krejčí, který si dobře uvědomuje, že v prostředí NBA se často poměry v týmu mění skokem. Kdo ví, třeba bude jeho třetí sezona mezi nejlepšími basketbalisty světa tou průlomovou.