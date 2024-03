Chytil příležitost za pačesy a žije svůj sen, říká o Krejčího formě v NBA bývalý basketbalista Zídek

Basketbalista Vít Krejčí prožívá životní období v NBA. V noci si připsal dalších 7 bodů při výhře Atlanty 120:106. V posledních zápasech se Krejčí stal stabilní součástí základní sestavy Atlanty, která bojuje o místo v play-off. O šanci, kterou Krejčí v týmu v komplikované sezoně dostal a která může příznivě ovlivnit jeho budoucnost v zámoří, mluvil na Radiožurnálu Sport první Čech v NBA Jiří Zídek. Atlanta 10:11 28. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí v dresu Atlanta Hawks | Zdroj: Profimedia

„Třeba před patnácti zápasy bych řekl, že to bude mít velice složité, aby se v NBA udržel, protože nastupoval hodně málo a statistiky neměl, ani minuty. Teď bych řekl, že po téhle desetizápasové šňůře je to velice nadějné. Řekl bych, že může zůstat v Atlantě nebo kdekoliv jinde, ale na hráčském trhu může být slušně žádanou komoditou,“ řekl český průkopník v NBA Jiří Zídek o aktuálně jediném Čechovi ve slavné soutěži.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Jiří Zídek o aktuální formě Víta Krejčího v NBA

Třiadvacetiletý rozehrávač za sebou nemá vůbec jednoduchou sezonu. Na konci léta se ho Atlanta po jedné sezoně zbavila. Zamířil do Minnesoty, kde se ale kvůli zranění ruky nedostal do sestavy a několik měsíců žil v nejistotě, dokud si ho Atlanta nevzala zpět.

Po vykloubení ramene byl přes měsíc mimo hru. Na začátku března ale dostal šanci díky zranění hvězdného rozehrávače Trae Younga a postupně se z něj stal jeden z nejvytíženějších hráčů týmu.

„Musíme být realisti, když se Trae Young vrátí, tak Víťovy minuty půjdou dolů. Nicméně Víťa byl připraven ve správný čas. V basketbalu se říká, že sezona je vždy dlouhá a tvoje šance přijde v určitý moment. Zásadní je to, jestli je hráč připraven, nebo není. Mnoho hráčů to vzdá, přestanou trénovat a nejsou připraveni. Trae se zranil, Víťa trénoval a byl připraven, aby do užší rotace týmu vstoupil a opravdu příležitost chytil za pačesy. Podává asi své nejlepší výkony v kariéře,“ chválí Víta Krejčího Jiří Zídek.

Z dresu píseckých Sršňů až do Oklahomy. Krejčího cesta začala na jihu Čech, pokračovat bude v NBA Číst článek

Kreativní hráč

Český reprezentant se v NBA dostává stál víc do povědomí sebevědomou hrou, atraktivními přihrávkami a kličkami. Zídek mluvil o tom, co Krejíčho zdobí.

„Je nesmírně fyzicky nadaný, vysoký, elastický, explozivní. Dokáže zaujmout hravostí, průnikem do koše, tím, jak dokáže zahrát skvělou akci. Je radost ho sledovat. Kolikrát je to o jedné malé šanci, která se naskytne v nečekaný okamžik. Víťa ji dostal a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, až se Trae Young vrátí.“

Vit with the fake behind-the-back pass and lay up pic.twitter.com/5P2Fhfler3 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 22, 2024

V těchto dnech je ale právě Krejčí jedním z hráčů, který pomáhá držet Atlantu na pozici zajišťující předkolo play-off. V aktuální formě jsou Hawks na dobré cestě a těží z toho i Krejčí, který právě žije okamžiky, kvůli kterým obětoval mnoho.

„Ve 14 letech odcházel s mámou do Španělska a začal se krůček po krůčku posouvat ke svému snu. Myslím, že posledních 10 zápasů ho žije úplně naplno,“ řekl Radiožurnálu Sport Jiří Zídek, někdejší hráč Charlotte, Denveru a Seattlu.