Krejčí mohl v NBA rozhodnout zápas, pokus za tři body v posledních vteřinách však skončil na obroučce

Basketbalista Vít Krejčí mohl prožít zatím nejslavnější okamžik své kariéry v NBA. V posledních vteřinách zápasu na palubovce Utahu vystřelil trojku, jenže trefil jen obroučku a Atlanta prohrála těsně 122:124. Český reprezentant odehrál 29 minut a zaznamenal dva body a dvě asistence. New York 9:04 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Zdroj: Reuters

Atlanta celou poslední čtvrtinu dotahovala náskok soupeře. Dvě minuty před koncem vedl Utah o osm bodů, pak ale nedal už ani bod a Hawks měli šanci.

Dejounte Murray, který dal předtím osm bodů v řadě a celkem 33 bodů, však dvakrát minul a při poslední akci byl zdvojený. Rozhodl se tak raději přihrát na Krejčího, který neváhal a vystřelil, ale míč skončil na obroučce.

Krejčí strávil na hřišti dost minut, ale pracoval především pro tým a do zakončení se ve druhé půli dostal teprve podruhé. Svůj jediný koš dal na začátku zápasu po brejku a smeči.

"Odvedli jsme dobrou práci v tom, že jsme dodrželi taktiku a dostali jsme se zpět do zápasu. Mohli jsme vyhrát," řekl trenér Atlanty Quin Snyder. "Murray zvolil správně a našel pro nás volnou střelu. Vít už neměl moc času něco vymyslet. Měl dobrou pozici, jen to neproměnil. To se stává. Ale jsem rád, že si ji vzal. Vít byl dlouho zraněný a teď se snaží dostat zpět do rytmu. Potřebujeme ho, aby byl efektivnější, ale věřím, že na to má. Předvádí hodně báječných věcí," dodal.