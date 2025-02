Krejčí pomohl Atlantě v NBA ukončit sérii porážek, za 28 minut nasázel Detroitu 13 bodů

Basketbalisté Atlanty v NBA zdolali Detroit 132:130 a utnuli tak sérii osmi porážek v řadě. Vedle Trae Younga, který dal 34 bodů včetně vítězné střely vteřinu před koncem, k vítězství výrazně přispěl také Vít Krejčí. Český reprezentant z lavičky odehrál 28 minut a zapsal 13 bodů, 4 doskoky, 2 asistence, zisk a blok. Hawks jsou nadále devátí v tabulce Východní konference se ztrátou dvou výher na sedmý Detroit. New York 9:41 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí (27) bojuje pod košem o míč | Zdroj: Reuters

Atlanta vedla v první půli o 14 bodů i díky Krejčímu, který dal do poločasu deset svých bodů a v úvodu druhé čtvrtiny pomohl Hawks otočit skóre. Nejprve v zápase proměnil těžkou střelu z otočky, následně dal další dvojku po driblinku a poté přidal i tři trojky z pěti pokusů.

Vit knocks down his 3rd triple of the night 💦 pic.twitter.com/stQZqJ2O3g — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 4, 2025

Poslední trefil na začátku třetí čtvrtiny a poté se soustředil především na obranu a útok přenechával hvězdnějším spoluhráčům.

Ještě devět minut před koncem vedla Atlanta o 12 bodů, ale Detroit ztrátu dohnal a v koncovce šel dokonce do těsného vedení. Jenže pak Krejčí z těžké v pozice v rohu skvěle najel pod koš, kde našel Onyeku Okongwua, který dal klíčový koš na 129:128.

Soupeř poté srovnal, ale poslední slovo měl Young, který těžkou střelou z otočky téměř z trojkové vzdálenosti zařídil vítězství Hawks. I v tu chvíli byl Krejčí na hřišti a mohl tak být prvním z gratulantů.

TRAE TRIPLE



He has our last 13 PTS pic.twitter.com/n8bFBJ1LCh — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 4, 2025

„Vít byl pro nás dnes velmi důležitý, jak byl v útoku agresivní a sebevědomý. Je to velmi dobrý střelec a musí v tom pokračovat a nepřemýšlet tolik,“ chválil Krejčího trenér Quin Snyder.

Nejhorší tým soutěže Washington se nadechuje a po šňůře 16 proher si nyní připsal druhou výhru po sobě, kdy zvítězil na hřišti Charlotte 124:114. Pro Hornets to naopak byla už pátá porážka za sebou.

Wizards táhli Bilal Coulibaly s 26 body a Corey Kispert s 25 body z lavičky. Charlotte nestačil ani triple double Milese Bridgese za 24 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

BC is hoopin' 👀



26 PTS ⚡️ 5 REB pic.twitter.com/G3FzQqI9k8 — Washington Wizards (@WashWizards) February 4, 2025

K vidění byly i další dva triple doubly. Nikola Jokič svým třiadvacátým dvouciferným zápisem u tří statistických údajů v sezoně pomohl Denveru k výhře 125:113 nad New Orleans, když zaznamenal 27 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí. Sekundoval mu Michael Porter, který si 36 body vytvořil sezonní maximum.

Seven fellas in double digits tonight 👏



MPJ: 36 PTS / 7 REB / 2 AST

Jok: 27 PTS / 14 REB / 10 AST

Jamal: 20 PTS / 5 REB / 8 AST

Julian: 15 PTS / 3 REB / 2 AST

CB: 11 PTS / 6 REB / 4 AST

Zeke: 12 PTS / 5 REB / 1 BLK pic.twitter.com/gnHvvxYWWb — Denver Nuggets (@nuggets) February 4, 2025

To 25 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí Amena Thompsona Houstonu Rockets nestačilo na odvrácení porážky 118:124 s New Yorkem. Knicks totiž táhl Jalen Brunson se 42 body nejlepší střelec večera. Byl to pro něj už osmnáctý zápas v dresu New Yorku s alespoň 40 body, čímž pokořil rekord klubu.

Dokonce nejlepším střelcem v historii Phoenixu Suns se stal Devin Booker, když ve třetí čtvrtině proti Portlandu trefil trojku a pokořil tak dosavadní maximum člena basketbalové Síně slávy Waltera Davise, který v dresu Suns v osmdesátých letech zapsal 15.666 bodů.

Booker nakonec v zápase nastřílel 34 bodů, ale stal se smutným hrdinou. Na konci prodloužení totiž minul trestný hod, kterým mohl srovnat skóre a Suns prohráli s Portlandem 119:121.

Výsledky NBA: Detroit - Atlanta 130:132 (za hosty Krejčí 13 bodů, 4 doskoky, 2 asistence) Charlotte - Washington 114:124, New York - Houston 124:118, Memphis - San Antonio 128:109, Minnesota - Sacramento 114:116, Oklahoma City - Milwaukee 125:96, Denver - New Orleans 125:113, Utah - Indiana 111:112, Golden State - Orlando 104:99, Portland - Phoenix 121:119 po prodl.