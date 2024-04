Atlanta podlehla v NBA Dallasu 95:109, Krejčí naskočil do zápasu z lavičky a stihl čtyři body

Basketbalisté Atlanty prohráli na hřišti Dallasu 95:109 a zůstali na desáté příčce Východní konference NBA, za devátým Chicagem mají o prohru více. Český reprezentant v dresu Hawks Vít Krejčí nastoupil do utkání znovu jen z lavičky a za 15 minut stihl čtyři body, dva doskoky a tři asistence. Obhájci titulu z Denveru prohráli v Los Angeles s Clippers 100:102 a přišli o první místo v Západní konferenci. New York 10:03 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí se snaží ubránit Luku Dončiće | Zdroj: ČTK / AP

Atlanta začala v Dallasu dobře a vedla na začátku druhé čtvrtiny o osm bodů. Mavericks však pod taktovkou hvězdného dua Kyrie Irving, Luka Dončić převzali od druhé čtvrtiny iniciativu, postupně utekli na 17 bodů a výhru už si hlídali.

Irving k tomu přispěl 26 body, Dončić 25 body, přestože v první čtvrtině nedal ani bod. Dallas si výhrou zajistil účast minimálně v předkole play-off, nyní má na pátém místě náskok jedné výhry na šestou a sedmou pozici.

Krejčí se střelecky prosadil jen jednou, když v první čtvrtině proměnil trojku s faulem a následně i trestný hod. V tu chvíli poslal Hawks do vedení. Český basketbalista po sérii 13 zápasů v základní sestavě nastoupil s blížícím se play-off podruhé za sebou z lavičky.

Za současného stavu hrát Krejčí ve vyřazovací části nemůže, neboť má v Atlantě dvoucestnou smlouvu, a pokud by měl nyní podepsat s Hawks jednocestný kontrakt, musel by klub některého jiného hráče vyřadit.

Denver se mohl v případě výhry osamostatnit v čele Západní konference, jenže prohrál s Clippers a přepustil první místo Minnesotě. Clippers se naopak přiblížili jistotě play-off, na čtvrté pozici mají náskok už tří výher na příčky pro předkolo.

Denver opět táhl Nikola Jokić, jenž nasbíral 36 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí, ale ani on porážku neodvrátil. Minutu před koncem sice trojkou snížil na rozdíl dvou bodů, jenže Clippers, hrající bez Kawhiho Leonarda, už těsnou výhru uhájili.

Denver už si nevypracoval dobrou pozici, jen těžkou trojku Jokiče v poslední sekundě, s níž srbský pivot neuspěl. Paul George pomohl Clippers 28 body.

Golden State uspěli

Basketbalisté Golden State zvládli přímý souboj o předkolo a vyhráli v Houstonu 133:110, Steph Curry i Klay Thompson dali po 29 bodech. Warriors tak mají na desáté příčce západu náskok na jedenáctý Houston už čtyři výhry a jsou hodně blízko jistotě předkola. Do konce základní části chybí oběma týmům už jen šest zápasů.

„Na tabulku jsme teď vůbec nemysleli. Užíváme si, že hrajeme dobrý basket a že máme dobrou sérii výher. Chceme si to přenést i do zbylých šesti zápasů a uvidíme, co se stane,“ řekl trenér Golden State Steve Kerr, jehož svěřenci vyhráli pošesté za sebou.

Philadelphia udolala Miami 109:104 a dotáhla se na něj ve vyrovnaném boji o šestou příčku. Tu nyní drží Indiana, ale Miami i Philadelphia ztrácejí jedinou výhru. Tyrese Maxey k výhře Sixers přispěl 37 body, devíti doskoky a 11 asistencemi. Joel Embiid přidal 29 bodů.

Výsledky NBA: Dallas - Atlanta 109:95 (za hosty Krejčí 4 body, 3 asistence, 2 doskoky), Houston - Golden State 110:133, LA Clippers - Denver 102:100, Miami - Philadelphia 105:109, New York - Sacramento 120:109.