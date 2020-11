Z dresu píseckých Sršňů až do Oklahomy. Krejčího cesta začala na jihu Čech, pokračovat bude v NBA

Basketbalista Vít Krejčí se v noci na čtvrtek stal teprve pátým českým hráčem, který byl draftován do NBA. Dvacetiletý rodák ze Strakonic si splnil přání, o kterém snil už jako žák v dresu píseckého basketbalového klubu. Cesta talentovaného klučiny nakonec vedla přes španělskou Zaragozu, kde vyrostl nejen herně, ale i fyzicky. Oklahoma 7:29 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Foto: Instagram, www.srsni.com | Zdroj: Instagram @srsni.pisek

Do Španělska odešel brzy, v pouhých 14 letech, když ještě navštěvoval základní školu a basketbal hrál za mládežnický oddíl Sršňů Písek.

Draftovaní Češi v NBA rok 1995 a Jiřího Zídka mladšího si vybírá na 22. pozici vedení Charlotte

v roce 2002 si na 15. místě zvolila Philadelphia Jiřího Welsche

rok 2011 byl šestým hráčem draftu díky zájmu Washingtonu Jan Veselý

2012 si Washington vybral na 32. pozici Tomáš Satoranského

2020 je nejšťastnějším rokem kariéry pro Víta Krejčího, kterého si na 37. pozici zvolili Washington a následně jej vyměnil do Oklahomy

„Oslovili mě z agentury, která hledala šikovné hráče a řekli mi, že Zaragoza shání někoho na moji pozici. Byl jsem si tam vyzkoušet dva turnaje a jim se líbilo, jak hraju,“ vzpomínal kdysi v jednom z rozhovorů na své začátky v úplně novém prostředí.

V mládežnickém týmu nebyl jediným cizincem, ale protože byl nejmladší, musel s ním do Španělska odcestovat i jeden z rodičů.

„Klub mi zařídil hodiny španělštiny a chodil jsem tam normálně na základku. Byl jsem nejmladší, tak tam se mnou byla máma. Všeho doma nechala a odjela se mnou, abych si začal plnit svůj sen. Později jsem se přestěhoval do bytu s ostatními hráči, kde s námi byl i trenér, aby nás hlídal,“ popisoval nevšední život žáka základní školy.

Rozhodující RTG

Na prvním místě byl samozřejmě talent a chuť, neméně důležitým faktorem však byla i genetika, které pochopitelně sportovní velkokluby po celém světě přikládají váhu.

„Hráči jsou rozděleni podle výšky. Kdo měl pod 180 centimetrů, tak si nezahrál. Hrálo opravdu jen málo kluků, kteří měřili méně. První věc, co mi udělali byl rentgen kostí a pak mi řekli, že můžu zůstat. Kdybych už nerostl, tak by mě asi nevzali. Na 60 procent mi řekli, že budu měřit více než dva metry.“

Předpovědi odborníků se nakonec opravdu potvrdily, Krejčímu španělská kuchyně zachutnala a vyrostl do aktuální výšky 202 centimetrů. Podle jeho spoluhráče z reprezentace Vojtěcha Hrubana by však ani to nemusel být jeho strop.

Vít Krejčí | Zdroj: Profimedia

„Víťa má velký potenciál. Umí vystřelit, najet a je vidět, že jeho stavba těla ještě bude procházet vývojem. Bude přibírat kila a nabírat rychlost,“ řekl kapitán národního týmu v rozhovoru pro Radiožurnál.

V únoru 2019 debutoval Krejčí v české reprezentaci v domácím utkání v Pardubicích proti Bosně. V září se těsně nedostal na mistrovství světa v Číně, kde tým kouče Ronena Ginzburga vybojoval historické šesté místo.

Nejlepší akce Víta Krejčího v dresu španělské Zaragozy:

„Chci být ten nejlepší basketbalový hráč, co dokážu. Jsem odhodlaný si jít za svým snem, kterým je NBA,“ svěřil se na jaře letošního roku Krejčí, kterému se jeho přání nakonec vyplnilo, když si ho v druhém kole draftu na 37. pozici vybral Washington, ale vzápětí jej vyměnil do celku Oklahoma City Thunder.