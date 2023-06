Naučilo mě to trpělivosti, říká Krejčí o uplynulé sezoně NBA v dresu Atlanty

Pro basketbalistu Víta Krejčího byla uplynulá sezona v NBA zkouškou trpělivosti. Dvaadvacetiletý rozehrávač nedostával po výměně do Atlanty Hawks na palubovce příliš prostoru a často se ve druhé sezoně v zámořské soutěži připravoval individuálně. Při setkání s novináři však řekl, že motivaci neztrácí a chystá se s klubem na start v Letní lize. Nedokáže proto říct, zda se zúčastní s reprezentací předolympijské kvalifikace (12. do 20. srpna). Praha 18:25 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí v dresu Atlanty | Zdroj: Profimedia

Při dnešním setkání s novináři však řekl, že motivaci neztrácí a chystá se s klubem na start v Letní lize. Nedokáže proto

„Naučilo mě to hodně trpělivosti. Makat i přesto, že věci nejdou, jak předpokládáte,“ uvedl Krejčí. „Každý den pro mě byl náročný, ale donutilo mě to makat, i když jsem letos neměl takovou motivaci. Dost jsem se naučil. Jsem vděčný za každou šanci a zkušenost, kterou dostanu,“ doplnil.

Rodák ze Strakonic, který je pátým Čechem v NBA, nenavázal na sezonu v Oklahomě Thunder, kde odehrál 23 minut na zápas s průměrem 6,2 bodu. V Atlantě strávil na palubovce 5,7 minuty a měl průměr 1,2 bodu.

Chuť do basketbalu a dalších výzev ale neztratil. „Nekoukám úplně na příští sezonu ani příští týden. Koukám, co bylo dnes a co bude zítra. Chci pracovat a věřím, že to nejlepší ještě přijde,“ uvedl basketbalista, který nyní pořádá v Praze přípravný kemp.

Situaci konzultoval také s Tomášem Satoranským, který si podobnou zkušeností prošel během úvodního roku ve Washingtonu Wizards. „Ta zpráva je jasná. Makat a neřešit, co se děje okolo. V NBA je spousta politiky, trejdů a věcí okolo. Je potřeba přijít každý den do haly a pracovat. Věřit, že ta šance přijde a jakmile přijde, tak ji využít,“ prohlásil Krejčí.

Zatímco Oklahoma se podle něj soustředila více na rozvoj hráčů, Atlanta cílila se silnější soupiskou na okamžitá vítězství. Hawks postoupili do play off z předkola, v osmifinálové sérii ale vypadli s Bostonem.

„Sezona nebyla nejlepší. Prohráli jsme spoustu zápasů, které jsme mohli vyhrát. Mohli jsme skončit pátí nebo šestí a vyhrát třeba první kolo. Ale na to, že byl Boston favorit, jsme odehráli pár dobrých zápasů,“ líčil Krejčí.

V závěru sezony si zvykal na nového trenéra Quina Snydera, který nahradil odvolaného Natea McMillana. „Hra se změnila a je to víc basket, který se mi hodí. Přišel ale měsíc a půl před koncem sezony, takže nešlo moc dělat. Uvidíme, jak mi to dopadne na Summer League. Věřím, že tam dokážu ještě něco předvést,“ řekl Krejčí.

Olympijská kvalifikace

Právě kvůli startu v Letní lize neví, zda se zúčastní s reprezentací olympijské předkvalifikace. Její základní část se odehraje v srpnu v Tallinnu. „Možnost tu je a přemýšlím o tom. Tím, že se ale budu vracet do Atlanty a hrát tam Letní ligu, nevím, jak mi to časově vyjde,“ uvedl.

Bývalý hráč Zaragozy sledoval finále NBA, které vyhrál Denver nad Miami. „Bylo to super finále. Přál jsem to oběma týmům. Miami kvůli tomu, jak hrálo, a Denveru za to, že byl nejlepší celou sezonu,“ řekl Krejčí.

Odchovance Písku také potěšil postup jihočeského klubu do české nejvyšší soutěže. Během baráže s Hradcem Králové fandil týmu na tribuně. „V kotli to bylo skvělé a měl jsem neuvěřitelnou radost. Jsem rád, že jsem viděl kluky, se kterými jsem hrával, jak postoupili do KNBL. Myslím, že to může být tým, v němž se prosadí nejen kluci z jihu Čech, ale i z celého Česka. Doufám, že se v Písku bude vychovávat co nejvíce mladých talentů,“ dodal Krejčí.