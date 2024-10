Krejčí nasázel v přípravě na NBA sedm bodů proti Indianě, zaujal hlavně finální přihrávkou

Basketbalový reprezentant Vít Krejčí vstřelil v úvodním přípravném utkání Atlanty na sezonu NBA sedm bodů do koše Indiany a k domácímu vítězství 131:130 přispěl také šesti asistencemi. Český rozehrávač zasáhl do hry z pozice náhradníka, ale byl s více než 23 minutami na hřišti druhým nejvytíženějším hráčem Hawks.

Finálních přihrávek v utkání nikdo nepředvedl víc, Krejčímu se s šesti vyrovnal hvězdný spoluhráč Trae Young. Český basketbalista si připsal také tři doskoky a dva získané míče.

Did Vit Krejci deliver the pass of the season... IN THE PRE-SEASON?? 😱 pic.twitter.com/UjJtjrupGs