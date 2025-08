Basketbalista Krejčí v létě nabíral váhu. V nové sezoně by rád zopakoval úspěšnost střel za tři body

Vít Krejčí je historicky pátým Čechem, který nastoupil v nejslavnější basketbalové lize NBA, a aktuálně jediným, který v zámořské soutěži stále působí. Chystá se už na svou pátou sezonu a aby si udržel svoji solidní pozici v Atlantě, přibral na začátku léta sedm kilogramů. Více hmoty už Krejčí nabírat zatím neplánuje. Praha 9:41 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Foto: ČTK/AP

„Teď jsem to ustál. První část léta byla o tom trochu nabrat, zesílit a teď to jde více do rychlosti. Jak začínáme mít zápasy, tak už ani nabrat moc nejde. V první polovině léta jsem nabral nějakých sedm kilo, tak teď to bude o tom to jen udržet,“ popisuje přípravu pro Radiožurnál Sport Krejčí.

I s váhou okolo 95 kilogramů bude Krejčí patřit v týmu Hawks mezi nejlehčí hráče. Dál by tak chtěl vynikat hlavně přesnou střelbou.

V minulé sezoně Krejčí střílel trojky s téměř čtyřiačtyřicetiprocentní úspěšností, jenom čtyři hráči z celé NBA byli ještě přesnější.

„Bude to těžké zopakovat, ale já si na to věřím. Na střele pořád dobře pracuji a vím, že to je to, co pomáhá být na hřišti. Být pořádný trojkový střelec je hrozně důležité,“ vysvětluje jediný český zástupce v NBA.

Kvalita nad kvantitou

Pokud si ale myslíte, že od rána do večera Krejčí pálí v tělocvičně trojku za trojkou, tak se mýlíte.

„Naučil jsem se za poslední léta, že odstřílet 1000 střel není to nejlepší, ale je lepší odstřílet 200 zápasových střel,“ říká Krejčí.

Na Krejčího přesnou ruku bude spoléhat i česká reprezentace za necelý měsíc na mistrovství Evropy. Z přípravy národního týmu si ale jediný Čech aktuálně hrající NBA na dva dny odskočil do radotínské haly, aby se tu věnoval dětem na speciálním kempu..

„Je to super. Snažím se jim přiblížit o čem to je, že je to o těžké práci, že na sobě musí každý den makat a že to není jen o tom, co tady děláme. Chtěli jsme, aby si to tady všechny děti užily, ale aby si tady z toho taky něco odnesly,“ uzavírá český reprezentant.

Dětem se Krejčí bude věnovat ještě v pondělí na kempu v Brně, pak už se zase vrátí k reprezentaci, se kterou poletí na přípravný turnaj do Španělska.