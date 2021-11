Přestup roku mezi vodními slalomáři. Místo s Hradilkem bude Přindiš trénovat s Prskavcem

Fotbalovým transferům Messiho nebo Ronalda konkurovat nemůže, ale v českém vodním slalomu jde o přestup roku. Letošní mistr Evropy a vítěz Světového poháru Vít Přindiš opustil tréninkovou skupinu Miloslava Říhy, ve které se připravoval s mistrem světa a olympijským medailistou Vavřincem Hradilkem. Zamířil do týmu Prskavcových. V něm otec Jiří dovedl svého syna Jiřího ke všem titulům, které jsou k mání. Radiožurnálu to potvrdil sám Přindiš. Praha 7:08 2. 11. 2021 (Aktualizováno: 7:52 2. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš během semifinálové jízdy na mistrovství světa. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Proč jste změnil tréninkovou skupinu?

Cítil jsem, že po osmi letech, co jsem byl u Pytláka (přezdívka Miloslava Říhy – pozn. red.), tak se mi dařilo, měl jsem skvělé, životní sezony, ale na druhou stranu jsem cítil, že pro další růst potřebuju změnu prostředí, nějakou změnu tréninkového režimu, abych neustále šel do tréninku s tím, že mě to naplno baví, a ne že do něčeho zabředávám.

A říkal jsem si, že by bylo zajímavé vyzkoušet si jiný přístup od Jiřího Prskavce staršího, trénovat s kluky, kteří na tu vodu nahlíží jinak. Mám za sebou první týden tréninku. Na prvním tréninku jsem se málem pozvracel, protože jsem na to nebyl připravený.

Bylo to moc náročné?

Měl jsem přes víkend trochu střevní potíže a hned první trénink byl náročnější v posilovně, nějaký aerobní, kdy jsem se snažil držet krok, ale po prvním kole jsem zjistil, že už jsem se utavil a málem jsem se pozvracel. Chvilku si mě dobírali. Ale zatím mám za sebou první týden tréninku a cítím se dobře. Myslím si, že teď, když se na to dívám, tak je to pozitivní krok.

Jak náročné bylo ho udělat, protože Miloslav Říha vás vytáhl z kategorie – jestli se neurazíte – spíše průměrného závodníka do top špičky a spolu s ním i váš tréninkový parťák Vavřinec Hradilek? Jak těžké pro vás bylo jim říct: „Odcházím“?

Extrémně těžké. Hodně dlouho jsem o tom přemýšlel. Je to velká výzva. S Pytlákem jsme to probírali, oba nás mrzí, že to dopadlo tak, že odcházím, ale oba jsme zase cítili, že je to tak v tuhle chvíli asi nejlepší. Za těch osm let rozhodně jemu i Vávrovi a všem v té skupině, kteří se tam prolnuli za tu dobu, vděčím za hrozně moc.

Mistr Evropy Vít Přindiš | Foto: Martin Hladík | Zdroj: kanoe.cz

Doteď jste se připravoval s mistrem světa a olympijským medailistou Vavřincem Hradilkem, spolu s ním i s novým kanoistickým světovým šampionem Václavem Chaloupkou. Ale teď jdete mezi ještě větší špičku, jestli se to tak dá nazvat, k Jiřímu Prskavcovi, který vyhrál vlastně úplně všechno, co ve vašem sportu jde, a spolu s ním k mistru světa Ondřeji Tunkovi. Jak může fungovat taková konkurence?

To ukáže čas. Ale myslím si, že všichni tři jsme hodně podobně věkově u sebe, myslím, že to máme docela i srovnané v hlavě, co se týče našeho přístupu ke sportu, že náš sport je individuální, každý si v závodě jede to svoje a nemůžeme se ovlivnit.

Naopak si myslím, že trénink nás tří může všem prospět, protože každý z nás má trochu jiný styl, jinou techniku, můžeme od sebe něco okoukat. A už jsem to zmiňoval několikrát, Jířu považuji za totální špičku, je to prostě aktuálně nejlepší kajakář planety a jeho přístup k tréninku je jiný, než jsem do této doby znal.

A v čem?

Jeho zápal v tréninku mi přijde úplně neskutečný. Každý trénink má to nasazení na 110 procent. Hodně přemýšlí o stravě, o nějaké regeneraci, o odpočinku a tak dál.

Když se ale nad tím člověk zamyslí, tak si říká: Máte medaili z mistrovství světa i zlaté z mistrovství Evropy, jste celkovým vítězem světového poháru, chybí vám jen olympijská účast. Ale tu by určitě rád zopakoval i Jiří Prskavec. Je tam touha i v jeho tréninkové skupině ho z toho vyšoupnout?

Tak ta touha byla předtím v Riu i teď v Tokiu. Neberu to tak, že změna skupiny je to, co by mi mělo tu olympiádu v Paříži přinést. Je to něco, co jsem si řekl, že chci udělat pro následující roky, aby mě každý trénink bavil, abych měl nové impulsy, abych měl pokaždé chuť na trénink jít, protože se tam budu učit něco nového. Je to zajímavé, je to dobré, je to něco, co mě teď hodně nabíjí a líbí se mi to.

Trojice českých medailistů z mistrovství světa, zleva Ondřej Tunka, Tereza Fišerová a Vít Přindiš. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková