Je to pro mě závazek do další práce, těší Přindiše premiérové vítězství v anketě Kanoista roku

Kajakář Vít Přindiš vyhrál tradiční vodáckou anketu Kanoista roku. Úřadující mistr světa ve vodním slalomu tak po roce sesadil z trůnu olympijského vítěze Jiřího Prskavce.

„Zní to hrozně dobře, protože Český svaz kanoistů je extrémně silný svaz, pod jehož křídly závodí Jířa Prskavec, Pepa Dostál, Martin Fuksa, což jsou naprosté persony sportu a vozí medaile ze všech závodů a já jsem hrozně rád, že mezi ně patřím. Je to i pro mě závazek, takový kopanec do budoucna do další práce.“ Vít Přindiš tak popsal, proč si premiérového vítězství v anketě Kanoista roku tak považuje.

I přesto ale třiatřicetiletý šampion vítěznou cenu pravděpodobně na žádné speciální místo neuloží a hned vysvětluje proč.

„Já nejsem sběratel trofejí, co se týče ocenění post-závod, já mám hrozně rád závodní jízdu, tu radost z okolí. Sbírání trofejí je samozřejmě hezké, nicméně nejsem člověk, který by je někde vystavoval a oprašoval. Dělám sport kvůli lásce k vodě a hrozně rád reprezentuji Českou republiku.“

Další pořadí

Jako druhý se v tradiční vodácké anketě umístil rychlostní kanoista Martin Fuksa. Na třetím místě pak skončil další vodní slalomář, loňský vítěz Jiří Prskavec, se kterým Vít Přindiš jezdí už rok ve stejné tréninkové skupině.

„S Vítkem jsme kamarádi jak mimo vodu, tak na vodě. Zároveň máme oba malé děti a ty si rozumí hodně. Co se týče vody, tak Vítek a já máme absolutně odlišnou techniku. Mě by ani nenapadlo to, co jede Vítek, a jeho často nenapadne, co dokážu já, a to je myslím to, co nás může posunout dál,“ pochvaluje si olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec vzájemnou spolupráci obou špičkových kajakářů.