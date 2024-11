Vodní slalomáři představili nové disciplíny. ‚I to je motivace, proč pokračovat,‘ vysvětluje kajakář Přindiš

Čeští vodní slalomáři letos na olympijských hrách soupeřili v nové disciplíně kajakkrosu. Že nabral vývoj tohoto sportovního odvětví rychlý spád, dokáže už následující sezóna, která přinese řadu novinek. Připravovat se na ně začíná i kajakář Vít Přindiš, který na hrách v Paříži fandil a radil z tribuny. Praha 16:44 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš | Foto: Iva Roháčková

„Mělo by to být tak, že formát Světového poháru bude mít zrušené kvalifikační dny, i startovní pole bude omezené, takže v kajakářích bude necelých 50 závodníků, všichni pojedou první jízdu a dva nejlepší do finále,“ nastínil předloňský mistr světa kajakář Vít Přindiš formátové změny pro nadcházející sezónu.

Týkat se budou jak běžného individuálního závodu, tak i takzvaného short slalomu, který bude od dalšího roku novinkou.

„Short slalom bude obdoba slalomu akorát na poloviční a výrazně těžší trati. Aby to bylo dynamické a zábavné pro diváky. Pak by tam měla být další část v kajak krosu, jako v time trialu, popisuje zkušený vodní slalomář.

Zmíněný time trial bude individuální závod na kajakkrosové trati, který doplní už zavedený olympijský kajakkros proti trojici soupeřů.

Ve hře tak pro slalomáře budou během jedné zastávky světového poháru hned čtyři sady medailí.

„Ještě dva roky zpátky jsme získávali jednu medaili, posledních pár let dvě a teď už by to měly být čtyři medaile na Světovém poháru. I to je docela motivace, proč ještě pokračovat příští rok,“ naznačuje Vít Přindiš, že mu do konce kariéry možná chybí už jen několik let.

Mentor na tribuně

Je mu 34 let, má za sebou řadu úspěchů, ale taky zklamání uplynulé sezóny, ve které obětoval všechno olympijskému startu v kajakkrosu, na který nakonec nedošlo. To mu ale přineslo ojedinělou příležitost, jak být olympionikům k ruce.

„Dostal jsem pak nabídku jet do Paříže v jiné roli a na svazu jsem říkal, že když už tam budu, tak co kdybych tam zůstal přes kajak kros a klukům i holkám se snažil poradit. Lukáš Rohan s Jířou Prskavcem měli s kajak krosem skoro nulové zkušenosti,“ vysvětloval Přindiš, který v kajakkrosu odjel celou sezónu, znal dopodrobna soupeře, trať i taktiku závodění.

„S klukama jsme se scházeli hodinu před závodem, řešili jsme, koho mají v rozjížďce, jak mají postupovat a co dělat. Oni byli nadrajvovaní, že se na to těší, já z toho měl taky dobrý pocit a vyvrcholilo to až úžasným finále u Lukáše. Dobrý zážitek a zajímavá nová role,“ říká Vít Přindiš, kterému mohla být malou náplastí alespoň radost z konečného čtvrtého místa Lukáše Rohana.

Poznatky, které nabral v nové roli, se mu navíc můžou hodit v další sezóně, ve které bude mnohem víc příležitostí, jak získat cenné kovy.