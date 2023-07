Ještě mi to ani nedošlo, komentoval střelec Štěpán svůj stříbrný úspěch z Evropských her

Vystoupal nad druhou nejvyšší příčku a ze stupňů vítězů si užil potlesk českých fanoušků. Ve finále bojoval o zlato, ale Ital Mauro De Filippis trefil o jeden terč víc.

„Ještě mi to asi úplně moc nedochází. Velké emoce byly po základu, když jsem se dostal do finále, ale teď mi to ještě asi nedošlo. Teprve to přijde, až si s klukama sedneme a rozebereme to,“ prozradil Štěpán pro Radiožurnál Sport a pokračoval rozhovorem.

Jak moc nervózní jste byl?

Mám to tak: jakmile je závod, dostanu do sebe maximálně banán, tyčinku a ionťák. S větším jídlem mám problém, tak si dám večer pořádnou večeři.

Co si dáte?

Nevím, záleží, co tam bude a na co budu mít chuť.

Věřil jste v takový úspěch? Kdy byl ten moment a začal jste si uvědomovat, že by to šlo?

Když jsme sem jeli, měl jsem samozřejmě nějaké ambice a jel jsem s tím, že tady do toho dám 150 procent, aby to nějak dopadlo, ale tenhle konec mě absolutně nenapadl.

Drama až do poslední rány! Vladimír Štěpán předvedl nervy ze železa i jistotu na spoušti a ve finále trapu bere stříbro z Evropských her! #olympijskytym #jedentym #trap #evropskehry pic.twitter.com/H30l10qF55 — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 30, 2023