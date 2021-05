Poznamená děti sledování zápasů MMA? Ne, pokud fungují rodiče normálně, shodli se Procházka i psycholog

Při mnoha brutálních zápasech v oktagonu MMA se objevuje otázka, zda je vhodné, aby krvavé výjevy sledovaly také děti. Server iROZHLAS.cz se na názor zeptal uznávaného dětského psychologa Václava Mertina a také samotného MMA zápasníka Jiřího Procházky. Ti se shodli, že rozhodující je vliv rodiny a nemá smysl dítěti sledování zápasů zakazovat, protože si k nim cestu samo najde. Pokud ovšem bude takovou potřebu mít. Praha 7:28 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V běžném životě dostane dítě na zadek a to je pro ně vrchol násilí. Malé dítě mohou takové věci krátkodobě fascinovat, můžou to i kluci třeba mezi sebou zkoušet, ale nebojím se, že by to mělo trvalejší efekt, pokud jejich rodina funguje,“ říká k zápasům psycholog Mertin | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

Nejen v Česku, ale po celém světě se MMA zápasy těší vzrůstající oblibě i proto, že jde o poměrně dynamický sport s jasným vítězem na konci.

Na sociálních sítích se videa ze soubojů moderních gladiátorů často dostanou i k dětem a mladistvým, což ne vždy kvitují jejich rodiče. Podle zápasníka Jiřího Procházky jsou to však právě rodiče, kdo nese za chování dětí primárně zodpovědnost.

„Snažil bych se s nimi sdílet kladné stránky toho sportu, například že se dá pracovat i s dětmi a dospívajícími. Já jsem sám toho důkazem, protože jsem byl člověk, který neměl žádný řád, a ten sport mi dal do života řád,“ vysvětluje osmadvacetiletý Čech, který momentálně patří mezi největší hvězdy prestižní organizace UFC.

Procházka jedním dechem dodává, že bojové sporty mu pomohly srovnat si životní priority.

„Představa, že by tyto zápasy přímo způsobily, že jsou děti agresivnější, to bych si netroufl říct. Je to asi stejné jako s počítačovými hrami, nebo s tím, co vidí ve filmech. Násilí je všude obrovské množství.“ Václav Mertin (dětský psycholog)

„Ale nejen to, i disciplinovanost, respekt k druhým, sám k sobě, sebevědomí. Zkrátka kladné vlastnosti, které by člověk měl v životě mít. Ve společnosti je pak takový člověk platný naplno, aniž by byl nějak poznamenaný.“

Ať přijdou na trénink, pobízí

Pokud by rodiče chtěli svým dětem ukázat krásu bojového umění, můžou je podle Procházky vzít na trénink, kde na vlastní oči uvidí, že MMA není jen bezduchou rvačkou.

„Začíná se od základů, gymnastikou, technikou, znalostí kondiční přípravy. To dítě se s tím sportem seznamuje formou hry a zábavných tělesných cvičení. Až po absolvování několika měsíců takového tréninku, když si to dítě oblíbí, tak se připravuje na náročnější věci. Třeba boxování do pytle a nakonec sparing, což je jakoby menší souboj mezi dvěma, ale to až postupně a řízeně. S MMA nebo s úpolovými sporty, jako je judo a karate, tak děti začínají okolo 6. až 7. roku života,“ vysvětluje rodák z moravských Hostěradic, který sám začínal s thajským boxem.

Negativní dopad mohou mít podle Procházky jiné věci, než jsou zápasy MMA, ale na rovinu přiznává, že jde pouze o jeho názor, nikoliv odbornou studii.

„Nemám vzdělání v oboru dětské psychologie, ale stejně jako sex a sprostá slova jsou v životě běžné, tak dítě se s tím později stejně setká. Když se mu to ale správně vysvětlí, tak se mu nemůže dostat žádných traumat, bude s tím v pohodě. Nechci to ale hodnotit, protože jak říkám, nejsem v tomto oboru vzdělaný. Myslím si, že je to hlavně o těch rodičích, což však platí ve všech ohledech výchovy.“

Lidský charakter

Procházka ale jedním dechem dodává, že není možné si dělat iluze, že všichni se staví k bojovému sportu s respektem k soupeři. „Ve všech bojových organizacích na světě jsou zápasníci a to jsou prostě bojovníci, kteří se někdy chovají k sobě jako prasata. Někdy se chovají uctivě, ale to je o tom, jak ovládají emoce a jaký mají charakter,“ říká.

Podle něj hraje nemalou roli i marketing, protože stejně jako snem každého hokejisty je dostat se do NHL, pro zápasníka je vysněnou metou zkratka UFC.

„V UFC se víc dbá na show a ta organizace bojovníkům vtlouká do hlavy, že jsou v nejlepší lize světa. Z toho pak plyne takové velikášství, což z těch zápasníků dělá někdy arogantní a mocné, ale tomu se zkrátka nelze divit, že bojovníci se chovají tak, jak se chovají.“

Názor dětského psychologa

Server iROZHLAS.cz se zeptal dětského psychologa Václava Mertina, zda sledování MMA zápasů může mít takový vliv na děti, aby u nich vyvolal zvýšenou agresivitu či jiné patologické chování.

„Na krátkou dobu se může stát, že v určitém věku, hlavně tedy u kluků, je Karlos Vémola někdo úžasný. Ale pokud rodina normálně funguje, tak ho to přejde jako jiné věci.“ Václav Mertin (dětský psycholog)

„Představa, že by tyto zápasy přímo způsobily, že jsou děti agresivnější, to bych si netroufl říct. Je to asi stejné jako s počítačovými hrami nebo s tím, co děti vidí ve filmech. Násilí je všude obrovské množství. Vše, s čím se setkáme, nás ale ovlivňuje. Pokud však žiju v běžné rodině, tak je menší pravděpodobnost, že se k tomu dostanu. Pak nikdo dítěti nemusí ani říkat, aby na to nekoukal. Ale dovedu si představit i rodiny, kde je hladina i toho verbálního násilí všeobecně o něco větší a tam může ten vliv být znatelnější,“ zamýšlí se nad problematikou psycholog a pedagog s pětatřicetiletou praxí v oboru.

Dětský psycholog Václav Mertin | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

Psycholog Mertin tvrdí, že dítě v dnešní době záznamům krvavých bitek těžko unikne, protože díky moderním technologiím je na internetu dostupnost čehokoliv takřka neomezená.

„V běžném životě dostane dítě na zadek a to je pro ně vrchol násilí. Malé dítě mohou takové věci krátkodobě fascinovat, můžou to i kluci třeba mezi sebou zkoušet, ale nebojím se, že by to mělo trvalejší efekt, pokud jejich rodina funguje,“ shoduje se v tomto s názorem Procházky.

Důležitý je dialog

Vliv rodiny jde ruku v ruce s komunikací. Rodič by se neměl vyhýbat probírání citlivých témat s vlastním potomkem a je jedno, jestli jde o problematiku MMA zápasů nebo například sexuální výchovu.

„Dítě tomu neunikne. Ani já bych mu neřekl, že jsou ty zápasy úplná blbost, protože tím by naše komunikace skončila. To dítě by z toho pak nic nemělo. Nemusíme to hodinu rozebírat, ale zaujmu nějaký postoj, že mu třeba řeknu, proč se mi to nelíbí. Že bych mu to ale zakazoval, to asi ne, protože pokud je to dítě vedené určitým způsobem, tak mu to nepřijde podle mě úplně v pořádku,“ myslí si Mertin.

Mertin uznává rovnoprávnost, nicméně zájem o bojové sporty by přisuzoval spíše mužské části populace.

„Na krátkou dobu se může stát, že v určitém věku, hlavně tedy u kluků, je pro ně například Karlos Vémola někdo úžasný, ale pokud rodina normálně funguje, tak je to přejde jako jiné věci. Já tam vidím drobnou analogii s pornografií. Dítěti prostě nezabráníte, to nejde. Pokud ale v rodině fungují vztahy normálně, tak bych se nebál, že to sledování to dítě poznamená do pozdního stáří,“ srovnává Mertin sportovní disciplínu, která ve společnosti stále vyvolává kontroverze.

Vliv rodičů vyzdvihuje Mertin i v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy se některé děti dostaly více než dřív k obrazovkám počítačů.

„Až se ta doba srovná a děti budeme vyhánět ven, aby jezdily na kole nebo dělaly jiné věci, tak ta vyšší konzumace internetu pomine. U dítěte to většinou funguje tak, že když mu nabídneme jiné věci, tak je flexibilnější a bude se věnovat něčemu jinému,“ říká.