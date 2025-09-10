Vodní slalomáři budou mít v Troji novou dráhu. Rohan se těší na výhody, Prskavec starší na závody

Jeden z historicky nejúspěšnějších českých olympijských sportů bude mít v Praze nové zázemí. V Troji vznikne moderní dráha pro vodní slalom. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického už představila zmenšený a 35 metrů dlouhý model.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kanál v pražské Troji.

Kanál v pražské Troji. | Foto: Martin Hladík | Zdroj: www.kanoe.cz

„Tohle by byl nejen krok kupředu, ale deset kroků kupředu. Strašně rád bych se na tom projel a doufám, že to bude co nejdřív,“ přeje si stříbrný olympijský medailista z Tokia kanoista Lukáš Rohan.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jak by mohla vypadat nová moderní dráha pro vodní slalom v pražské Troji

Začít s výstavbou Parku vodních sportů Praha by se mohlo už příští rok a v nejoptimističtější variantě by vše mohlo být hotové o další rok později. 

„V republice nemáme úplně speciální dráhu pro vodní slalom, která by se mohla provozovat každý den. Celý reprezentační tým se připravuje v pražské Troji a současná propust je udělaná tak, že pro trénink je velice dobrá, ale pro závody už tomu tak není. Ty největší závody by si zasloužily trať novou,“ říká šéftrenér reprezentace vodních slalomářů Jiří Prskavec starší.

Hlavní výhoda

A na nové trati nebude chybět třeba ani vratný kanál. Takže vodní slalomáři nebudou muset v cíli vystupovat z lodi. 

„Je to velkou výhodou, protože obzvlášť v zimních měsících, když vylezete z vody, tak je vám zima. Když budete moct jezdit dokola, tak najezdíte víc času na vodě a neztrácíte čas vynášením. Když v Troji dojedete do cíle, tak vám trvá zhruba 7 minut, než dojdete na start. Když si to spočítáte na šest jízd, tak se ten čas nasčítá,“ vysvětluje kanoista Lukáš Rohan. Nová slalomová dráha v pražské Troji bude hned vedle té současné z roku 1980. A i ona zůstane dál v provozu.

Fotogalerie (5)

„Po většinu roku poteče jedna slalomová dráha a moje vize je taková, že ta nová, ta by se pustila ráno a tekla třeba do pěti hodin a pak by se to přepnulo na tu stávající, kterou chceme trochu upravit. Vodní terén bude lehčí a bude to využitelné jak pro mládež, tak pro veřejnost,“ vysvětluje iniciátor projektu a dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Jiří Rohan, který je také dlouholetým šéfem organizačních výborů Světových pohárů v Praze.

Pokud bude průtok Vltavy větší než 130 kubíků za sekundu bude možné pouštět vodu do obou slalomových drah současně. Po areálu v Račicích pro rychlostní kanoistiku by tak Česko mělo odpovídající zázemí i pro vodní slalom.

Tomáš Petr, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme