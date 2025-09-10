Vodní slalomáři budou mít v Troji novou dráhu. Rohan se těší na výhody, Prskavec starší na závody
Jeden z historicky nejúspěšnějších českých olympijských sportů bude mít v Praze nové zázemí. V Troji vznikne moderní dráha pro vodní slalom. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického už představila zmenšený a 35 metrů dlouhý model.
„Tohle by byl nejen krok kupředu, ale deset kroků kupředu. Strašně rád bych se na tom projel a doufám, že to bude co nejdřív,“ přeje si stříbrný olympijský medailista z Tokia kanoista Lukáš Rohan.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, jak by mohla vypadat nová moderní dráha pro vodní slalom v pražské Troji
Začít s výstavbou Parku vodních sportů Praha by se mohlo už příští rok a v nejoptimističtější variantě by vše mohlo být hotové o další rok později.
„V republice nemáme úplně speciální dráhu pro vodní slalom, která by se mohla provozovat každý den. Celý reprezentační tým se připravuje v pražské Troji a současná propust je udělaná tak, že pro trénink je velice dobrá, ale pro závody už tomu tak není. Ty největší závody by si zasloužily trať novou,“ říká šéftrenér reprezentace vodních slalomářů Jiří Prskavec starší.
Hlavní výhoda
A na nové trati nebude chybět třeba ani vratný kanál. Takže vodní slalomáři nebudou muset v cíli vystupovat z lodi.
„Je to velkou výhodou, protože obzvlášť v zimních měsících, když vylezete z vody, tak je vám zima. Když budete moct jezdit dokola, tak najezdíte víc času na vodě a neztrácíte čas vynášením. Když v Troji dojedete do cíle, tak vám trvá zhruba 7 minut, než dojdete na start. Když si to spočítáte na šest jízd, tak se ten čas nasčítá,“ vysvětluje kanoista Lukáš Rohan. Nová slalomová dráha v pražské Troji bude hned vedle té současné z roku 1980. A i ona zůstane dál v provozu.
„Po většinu roku poteče jedna slalomová dráha a moje vize je taková, že ta nová, ta by se pustila ráno a tekla třeba do pěti hodin a pak by se to přepnulo na tu stávající, kterou chceme trochu upravit. Vodní terén bude lehčí a bude to využitelné jak pro mládež, tak pro veřejnost,“ vysvětluje iniciátor projektu a dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Jiří Rohan, který je také dlouholetým šéfem organizačních výborů Světových pohárů v Praze.
Pokud bude průtok Vltavy větší než 130 kubíků za sekundu bude možné pouštět vodu do obou slalomových drah současně. Po areálu v Račicích pro rychlostní kanoistiku by tak Česko mělo odpovídající zázemí i pro vodní slalom.