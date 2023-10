‚Byla to jedna z mých nejlepších sezon.‘ Čeští vodní slalomáři vybojovali na velkých akcích 21 medailí

Finálovým závodem Světového poháru na trati pro nejbližší olympijské hry v Paříži skončila sezona vodním slalomářům. Ti čeští znovu posbírali mnoho úspěchů, třeba stříbro Jiřího Prskavce na mistrovství světa v Londýně nebo vítězství Víta Přindiše v hodnocení Světového poháru. Celkem čeští reprezentanti v tomto roce získali 21 medailí na velkých mezinárodních akcích. Vaires sur Marne 18:04 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vodní slalomáři vybojovali na velkých akcích 21 medailí (archivní foto) | Foto: Iva Roháčková

„Je to první sezona, kdy jsem na všech třech velkých akcí získal medaili. Není to běžné a rozhodně to nemůžu brát jako samozřejmost. Byla to jedna z mých úplně nejlepších sezon a strašně si jí vážím,“ říkal Radiožurnálu Jiří Prskavec, který vyhrál dva Světové poháry, Evropské hry a stal se vicemistrem světa.

V celkovém hodnocení Světového poháru skončil na třetím místě. To ovládl Vít Přindiš, když v sobotu v posledním závodě v Paříži dojel druhý.

„Jsem za to strašně rád. Sezona byla tak trošku nahoru dolů. Na Světovém poháru se mi dařilo, mám čtyři medaile z pěti závodů, což je úplná pecka. Na druhou stranu ta mistrovství, na která jsem nejvíc cílil, mi z nějakého důvodu nevyšla, něco tam nesedlo,“ popisoval.

Přestože na mistrovství světa v Londýně vybojoval Přindiš s Prskavcem a Jakubem Krejčím týmové zlato, odjížděl z něj zklamaný: „Jsem rád, že jsem to dokázal hodit za hlavu a prodal jsem tu formu, kterou jsem měl celý rok. To vítězství je velká satisfakce.“

Na druhém vrcholu Evropských hrách v Krakově vybojoval bronz v kontaktním kajakkrosu. Celkově si tak čeští reprezentanti z jednotlivých závodů na velkých mezinárodních akcích odvezli 21 medailí.

„Celý rok jsme dokazovali, že výkonnost české kanoistiky je opravdu dobrá. Neříkám, že se povedlo všechno, to určitě ne. Na mistrovství světa jsme si tajně mysleli na lepší úspěch. Konkurence je extrémně obtížná a asi musíme být spokojeni,“ hodnotí šéftrenér českých vodních slalomářů a zároveň osobní kouč Jiřího Prskavce, Víta Přindiše a evropského šampiona v kajak krosu Ondřeje Tunky, Jiří Prskavec starší.