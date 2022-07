Nevšední příběh rodiny vodních slalomářů: ‚Jezdíme za Ameriku, ale zachováváme českou kulturu.‘

Celkem jedenáct českých vodních slalomářů soutěží na mistrovství světa v německém Augsburgu. Ale závodníků, kteří umí česky, je víc. Patří mezi ně i americké reprezentantky, sestry Marcella a Isabella Altmanovy. „Mamka je Češka z Prahy, provdala se za Američana, takže žije v Americe. My tam bydlíme a proto jezdíme za Ameriku,“ vysvětlila v rozhovoru pro Radiožurnál osmnáctiletá Marcella. Augsburg (Německo) 19:35 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Augsburgský kanál pro vodní slalom | Foto: Klaus Rainer Krieger | Zdroj: Imago Images Sports, Reuters

„V Americe jsem chodila i do sokola Washington, D.C. a měla jsem tam i hezkou komunitu dětí, které taky mluvily česky,“ vysvětlila.

Česky mluví i její mladší sestra. „Maminka se mě furt snaží učit gramatiku. Už jsme to dlouho nedělaly, ale někdy ji to napadne, vytáhne učebnici a učíme se,“ popsala čtrnáctiletá Isabella.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o česko-amerických vodních slalomářkách a jejich rodině

Je to pozoruhodný příběh jedné vodácké rodiny z Prahy. Závodila už babička Marcely a Isabelly Alena Buddeusová, stejně tak její dvě dcery. Renata se tedy vdala do Ameriky a Michaela pro změnu do Francie.

„Jezdila jsem v reprezentaci ještě za totality, zamilovala jsem se do francouzského deblíře (deblkanoisty) a stěhovala jsem se ještě za totality. Sestra se zase zamilovala do amerického kajakáře a odstěhovala se asi dva roky na to. Vodácká rodina na světové úrovni je normální,“ potvrdila Michaela Daille.

Je to maminka dlouholetého francouzského reprezentanta Etienna, celkového vítěze SP z roku 2012. I on trávil spoustu času v Praze u babičky Buddeusové, která i v 84 letech provozuje v pražské Troji obchod s vodáckým vybavením. Také sestry Altmanovy se za ní často vrací.

„Snažíme se každý rok, naštěstí to šlo i během covidu trávit celé léto s babičkou. Jsem často i u kanálu a moc se mi to tam líbí,“ doplnila Isabellu její starší sestra Marcella.