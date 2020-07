Je to trochu závan starých časů. Ve středočeských Veltrusech bojovali čeští vodní slalomáři o účast na olympiádě. Ti nejlepší bydlí většinou v Praze nebo jejím okolí, a proto na závody dojíždí. Ale někteří to mají dál, a tak přespávají třeba i v obytných autech nebo dokonce pod stanem. Veltrusy 17:10 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalom (ilustrační fot). | Zdroj: Český svaz kanoistů

Jen 53 kroků od břehu kanálu leží malé stanové městečko. U jednoho ze stanů stojí trenér českobudějovických mladíků Oldřich Weber a ukazuje, jaký „pořádek“ v něm jeho svěřenci udržují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mladí vodní slalomáři spávají ve stanech kousek od kanálu. ‚Návrat ke kořenům,‘ říká Prskavec

„Na závodech většinou stanujeme. Máme tu své zázemí, všechno při ruce, takže je to super, můžeme si i dáchnout,“ pochvaluje si mladý závodník Šimon Čihovský.

„My to ještě jedeme takhle, je to old school. Na jaře a na podzim potom máme ubytování, většinou nějaký penzion nebo hotel, abychom se schovali, když je nepřízeň počasí,“ říká trenér Weber a dodává, že je to i úspora pro klubovou pokladnu.

Ty největší dnešní hvězdy jako Jiří Prskavec už si samozřejmě radši dopřejí nějaký ten komfort, ale stanování před závody taky dobře znají.

„V žácích jsme jezdili pod stany na soustředění i na závody. Od juniorů je to pak postupně méně. Ale na druhou stranu proč ne, je to návrat ke kořenům a k vodáctví. Myslím, že to je na tom sportu hrozné pěkné,“ říká dvojnásobný mistr světa, zatímco sleduje, jak od jednoho ze stanů vede šňůra, na které se suší vodácké oblečení.