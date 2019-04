Čína láká vodní slalomáře. ‚Pro trénink dobré,‘ říká Prskavec, jinak prý ale chaos a neodbornost

Fotbalisty už Čína svými penězi zlákala, teď se o totéž pokouší u některých vodních slalomářů. Získala pořadatelství Světového poháru 2021 a juniorského mistrovství světa v následujícím roce, slovenský olympijský vítěz Michal Martikán se podílí na přípravě tamní reprezentace a svou zkušenost s trénováním v Číně má už také český mistr světa Jiří Prskavec. Peking 16:02 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Jiří Prskavec. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Je to ve vysoké nadmořské výšce, takže pro trénink je to dobré,“ pochvaluje si Prskavec okolí krásného a zároveň prý těžkého kanálu ve městě Miyi v provincii Sečuán.

„Je to lokalita bez továren. Není to úplně ta Čína se smogem, kterou si člověk představí. Je to v horách, vzduch je tam čistý,“ popisuje pro Radiožurnál.

Majitel pěti medailí z olympijských her Slovák Michal Martikán strávil ve stejném prostředí zhruba dva měsíce.

Věnoval se hlavně vlastnímu tréninku, na který mohl vyrazit skoro kdykoliv, o peřeje se dělil jen s pár dalšími slalomáři, což je oproti Austrálii nebo Evropě rozdíl. Kromě toho si ho Číňani platili jako odborníka, který má jejich závodníkům pomoci.

Podobně to bylo naplánované i s Jiřím Prskavcem, který ale byl v Sečuánu jen krátce, aby si prohlédnul místo, kde by se mohl připravovat před olympiádou v Tokiu.

'Rozkaz shora'

„Bylo domluvené, že tam budu celou dobu s jejich týmem. Na poslední chvíli se ale rozhodli, že během mého pobytu pojedou dva závody, takže jsme tam s nimi byli ve výsledku tři dny, jinak jsem na trati jezdil sám,“ usmívá se Prskavec.

Právě chaos, nesystémovost a neodbornost jsou podle Jiřího Prskavce důvodem, proč podle něj ani navzdory investicím nepřijde v nejbližší době rozmach čínského vodního slalomu.

„Bylo zvykem, že přišel rozkaz shora a oni trávili dvě tři hodiny denně v posilovně a na vodě nebyli ve výsledku moc dlouho schopní pádlování vydržet,“ říká Prskavec.

Nicméně může to být i obráceně, tedy že Čína může svými aktivitami pomoct vodnímu slalomu, myslí si další kajakář Vavřinec Hradilek.

„Pro mě je to dobrá zpráva, už je to dlouho podobné, hodně eurocentrické. Jsme rádi, že se toho Asie alespoň jednou chopí a uvidíme, jestli to vydrží i do budoucna,“ říká mistr světa ke Světovému poháru v Číně 2021.